Senadora Moisés, suspendida por votar leyes de Milei

Los interventores del Partido Justicialista de Jujuy enviados por Cristina Kirchner resolvieron ayer suspender provisoriamente la afiliación partidaria a la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés, acusada de "grave inconducta partidaria" por votar a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases y del proyecto de Presupuesto 2026 de Javier Milei.

En medio de una interna que arde, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fundaron la decisión de desvincular tanto a Moisés como a Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes por el hecho de que participaron en listas de otros partidos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, o en las provinciales del mes de mayo. La medida alcanzó a más de 300 afiliados por conductas consideradas incompatibles con la pertenencia partidaria.

En el caso de Moisés, el cargo que se le imputa tiene que ver con haber "promovido activamente y consignado su propia imagen o fotografía en la boleta electoral de la lista denominada Frente Somos Más –Lista N°508, fuerza política ajena y electoralmente enfrentada al Partido Justicialista– Distrito Jujuy, compitiendo directamente contra éste sin contar con autorización alguna de los órganos partidarios competentes".

También la cuestionan por haber votado a favor del RIGI en la Ley Bases y del Presupuesto 2026 que se trató en diciembre pasado "vulnerando gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo".