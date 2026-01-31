PUBLICIDAD

música
entrevista
Senadora de Jujuy
Desinflación
Empleo público
Test de drogas
Nacionales

Senadora Moisés, suspendida por votar leyes de Milei

Lo hizo la intervención del PJ por orden de Cristina Kirchner.
Sabado, 31 de enero de 2026 00:28
Los interventores del Partido Justicialista de Jujuy enviados por Cristina Kirchner resolvieron ayer suspender provisoriamente la afiliación partidaria a la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés, acusada de "grave inconducta partidaria" por votar a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases y del proyecto de Presupuesto 2026 de Javier Milei.

En medio de una interna que arde, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fundaron la decisión de desvincular tanto a Moisés como a Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes por el hecho de que participaron en listas de otros partidos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, o en las provinciales del mes de mayo. La medida alcanzó a más de 300 afiliados por conductas consideradas incompatibles con la pertenencia partidaria.

En el caso de Moisés, el cargo que se le imputa tiene que ver con haber "promovido activamente y consignado su propia imagen o fotografía en la boleta electoral de la lista denominada Frente Somos Más –Lista N°508, fuerza política ajena y electoralmente enfrentada al Partido Justicialista– Distrito Jujuy, compitiendo directamente contra éste sin contar con autorización alguna de los órganos partidarios competentes".

También la cuestionan por haber votado a favor del RIGI en la Ley Bases y del Presupuesto 2026 que se trató en diciembre pasado "vulnerando gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo".

 

