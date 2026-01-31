Temen una crecida del río Mojotoro y piden obras urgentes

Una importante reunión tuvo en Torzalito, perteneciente al municipio de Güemes, entre los vecinos del lugar y autoridades municipales y legislativas. La reunión fue programada por el temor generado entre las familias residentes en el paraje, sobre la posibilidad de que una crecida del río Mojotoro pueda inundar toda la zona, temor que se justifica ya que durante la última crecida, las aguas estuvieron muy cerca de ingresar al sector poblado del paraje. Esta amenaza del río se viene observando desde hace varios años. Pedidos de inversión en obras para corregir el curso del río fueron presentados en reiteradas oportunidades, sin que la Provincia se hiciera eco de esta peligrosa situación que afectaría a más de 30 familias.

"La reunión fue positiva porque las familias afectadas vinieron, también las autoridades quienes escucharon nuestras inquietudes y nosotros también los escuchamos a ellos, pero por ahora no hay nada concreto; el problema es que el río no espera y si decide retomar su viejo cauce, entonces nadie estaría a salvo, ni nosotros, ni el Parque Industrial, tampoco los vecinos de Güemes, esto es grave y requiere de acciones a corto plazo" manifestó Guillermo Calva, vecino del lugar.

Son varios los factores que confabulan para que las aguas del río se hayan transformado en una amenaza para todo el paraje, entre los planteados en la reunión, en los primeros lugares figuran:

1) La extracción de áridos, una actividad que no está controlada, las empresas que se dedican a la venta de ripio y arena extraen en cualquier lugar generando grandes pozos que afectan el curso de las aguas.

2) Defensas construidas por empresas particulares que vuelcan el cauce hacia la banda más poblada.

3) La excesiva construcción de canales, para conducir las aguas hacia terrenos cultivados con fines de riego, los que desbordan con las crecidas.

4) El arrastre de sedimentos por las fuertes correntadas desde zonas más elevadas, las que se van depositando a lo largo de todo su recorrido, estos sedimentos hacen que el lecho sea cada vez menos profundo, facilitando el derrame de las aguas hacia ambas márgenes.

"Hoy la realidad es que tenemos temor de inundarnos. Creo que independientemente a las razones o factores de riesgo, debemos ponernos a trabajar construyendo defensas desde Campo Santo hasta Güemes, implementando gaviones que eviten que las aguas se vuelquen hacia la margen norte, y se encaucen hacia el centro", expresó Caliva.

Los trabajos sobre el lecho el río son una prioridad, pero se deben realizar en los meses secos, la implementación de gaviones como defensas es muy costosa, por lo que se hace necesaria la ayuda económica de Nación o de Provincia.

"Después de haber escuchado a los vecinos sobre un problema que no nos es ajeno, ya que lo venimos siguiendo hace tiempo, vamos a reunirnos con las autoridades del Ministerio de Minería, de Obras Públicas y la Secretaría de Asuntos Hídricos para proyectar trabajos en conjunto. En lo inmediato, nosotros como municipio vamos a realizar algunos trabajos sobre el lecho del río para minimizar las posibilidades de una inundación", manifestó el intendente Carlos Rosso, quién formó parte de la mesa de autoridades.

De la próxima reunión con autoridades provinciales participarán algunos vecinos de Torzalito, quienes podrán exponer sobre los cambios que se fueron registrando en el cauce del río en los últimos años.