Corso Color 2026: Tartagal se prepara para la mayor fiesta cultural del norte

Con 30 agrupaciones locales, invitados de otras localidades del norte provincial y del sur de Bolivia, el Corso Color 2026 se perfila como la actividad artística y cultural más convocante de la ciudad, después del aniversario de Tartagal.

La situación económica de los municipios dista de ser la ideal, pero el Corso Color, al que confluyen distintas expresiones de la cultura del norte, promete ser un éxito. El nivel de los grupos que desfilarán por el tradicional circuito de la avenida 20 de Febrero, sumado al interés de los pequeños emprendedores que esperan este tipo de eventos masivos para hacer una diferencia que beneficie a su economía familiar, constituye un factor preponderante.

“Todos los sectores han trabajado para dejar en las mejores condiciones el circuito de la avenida 20 de Febrero; la seguridad, la limpieza -inclusive en los alrededores-, la organización y la ubicación de los casi 300 puesteros ha demandado el esfuerzo de prácticamente todas las áreas del municipio, porque el intendente Franco Hernández nos pidió un espectáculo de primer nivel, como se merece el tartagalense y todo aquel que venga a conocer la mayor diversidad cultural de la Argentina, que a la vez es la mayor riqueza de la que tan orgullosos nos sentimos quienes vivimos en este lugar”, explicó Claudia Sánchez, secretaria de Cultura y Turismo y, desde hace muchos años, la cara visible en la organización de eventos masivos en la capital del departamento San Martín.

Si bien lo más auténtico y representativo del corso son los grupos originarios, la influencia de Bolivia estará presente con los grupos de tinkus y sayas, que aportan color y ritmo a la fiesta. Las tradicionales comparsas, que compiten con gorros que en algunos casos superan los dos metros de altura y exhiben la creatividad de los artesanos criollos del norte, también tendrán un rol central dentro del desfile.

Mesas y sillas ya se encuentran dispuestas sobre “la 20”, la primera calle que tuvo Tartagal hace más de un siglo, para recibir al público que durante siete días y a lo largo de los fines de semana podrá participar del Corso 2026. El evento coincide además con el Arete Guazú, la mayor celebración religiosa y agraria de los pueblos guaraníticos, adoptada también por las etnias originarias chaquenses del norte argentino, así como por criollos e hijos de inmigrantes.