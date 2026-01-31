Atocha se prepara para una tarde de carnaval con el gran Corso de la Familia

El carnaval vuelve a ocupar el espacio público en Atocha con una propuesta que apuesta al encuentro familiar, la identidad barrial y el disfrute colectivo. Este lunes 2 de febrero, desde las 17 horas, la ruta provincial 99 será el escenario del Gran Corso de la Familia, una jornada que promete música, color y tradición para vecinos de distintos puntos del municipio.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de San Lorenzo, en articulación con el reconocido animador popular Carlitos Melián, y está dirigida especialmente a los barrios San Rafael, La Ciénega, La Lonja I, II y III, Nueva Esperanza y Atocha Pueblo, que año tras año acompañan estas celebraciones como parte del calendario cultural del verano.

Durante la tarde, el desfile contará con la participación de comparsas, agrupaciones caporales y los tradicionales muñequitos de Carlitos Melián, uno de los sellos más reconocibles del carnaval popular en el Valle de Lerma. El recorrido sobre la ruta permitirá que familias enteras puedan disfrutar del espectáculo de manera gratuita y en un entorno pensado para todas las edades.

Desde la organización remarcaron que el Carnaval de la Familia busca recuperar el espíritu comunitario de estas fiestas, promoviendo un espacio de encuentro donde la música, el baile y el color se convierten en protagonistas, lejos de los excesos y con una mirada inclusiva.

El evento en Atocha se suma a un fin de semana intenso de carnaval en el municipio. En Villa San Lorenzo, este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, se desarrollará el segundo fin de semana de los tradicionales Corsos de la Familia, que vienen convocando a un importante marco de público.

Para quienes deseen asistir a los corsos en Villa San Lorenzo, las entradas se adquieren en boletería, con un valor de $10.000 para mayores de edad y $5.000 para menores de 10 años, manteniendo una propuesta accesible para los grupos familiares.

Con estas actividades, San Lorenzo consolida una agenda de carnaval que combina tradición, participación vecinal y propuestas pensadas para el disfrute colectivo, reafirmando el lugar del carnaval como una expresión cultural viva y compartida.