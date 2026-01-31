Clima en Salta: enero estuvo cargado de lluvias pero no superó la media histórica

El primer mes del 2026 estuvo cargado de precipitaciones abundantes y tormentas. Las alertas amarillas del Servicio Meteorológico Nacional fueron recurrentes y las precipitaciones se hicieron presentes en 19 de los 31 días del mes. No obstante, no se logró superar la media asociada a este mes, que es de 199,9 milímetros. Algo que si se cumplió en los dos años anteriores.

En enero de 2026, se registró un total de 186,1 milímetros. Lo que quedaba por debajo de la media de este mes. Por su parte en 2024, se registró en enero una precipitación acumulada de 201,8 milímetros y en 2025 este número fue de 205,7 milímetros.

Este primer mes quedó marcado por la fuerte presencia de alertas amarillas. Las lluvias y tormentas fueron reiteradas y las alertas amarillas no se hicieron esperar. Se dieron ráfagas de 70, 80 y hasta 90km/h. Las precipitaciones acumuladas en 24 horas llegaron hasta la impactante cifra de 56 milímetros.

Hubo presencia de actividad eléctrica durante las aletas amarillas.

Un mes marcado por un cálido clima pero con varios planes de fin de semana dificultados por la intensidad de las precipitaciones. La presencia de actividad eléctrica fue otra cuestión importante y las contundentes crecidas de los ríos, no se quedaron atrás.

Zonas como la Capital salteña y Rosario de Lerma, vieron sus calles convertirse en cuerpos de agua. Muchos vecinos afectados, otros atrapados en las crecidas y no hay que olvidar los incidentes en la frontera norte. Las crecidas del Bermejo complicaron el comercio y anularon el cruce por el río.

Inundaciones en Rosario de Lerma

La localidad salteña fue testigo el 7 de enero, de un temporal intenso en el que llovieron más de 96 milímetros en una hora. Una cifra que es más que impactante, ya que causó estragos en la ciudad y frente al colapso de la misma, varias familias de diversos barrios sufrieron el ingreso de agua en sus hogares, perdiendo muebles y pertenencias personales.

Según los registros meteorológicos locales, el fenómeno climático dejó un volumen importante de agua que superó cualquier capacidad de drenaje y transformó las calles en verdaderos ríos intransitables.

Los principales daños reportados tuvieron que ver con inundaciones en viviendas. Además, se vieron caídas de árboles y postes por las fuertes ráfagas de viento. El ablandamiento del suelo provocó el derribo de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico, dejando a varios sectores sin suministro de energía y con cables de alta tensión en la vía pública.

Dramático rescate en La Merced

Una familia vivió momentos de extrema tensión cuando el automóvil en el que circulaban quedó cubierto por el agua. El rescate fue registrado en imágenes que reflejaron la desesperación y el heroísmo de quienes participaron.

El dramático episodio se vivió el jueves 8 de enero sobre la ruta nacional 68, en la localidad de La Merced, en medio de una repentina inundación provocada por las intensas lluvias y el temporal que afectó al Valle de Lerma.

Calles transformadas en ríos. Los saldos de las lluvias de enero.

Las imágenes que circularon fueron impactantes: se escucha la desesperación de los testigos y se observa cómo el nivel del agua avanzaba sin dar tregua, poniendo en serio riesgo la vida de la familia que permanecía dentro del vehículo.

Las crecidas en la Ruta del Vino

Las crecidas además, inhabilitaron caminos hacia distintos pueblos turísticos de la provincia. La Ruta del Vino fue afectada y el tránsito de pasajeros y turistas hacia Cafayate, se vio obstruido por las condiciones que dejó el clima.

Camino a Cafayate: complicaciones para transitar por las crecidas.

Un caso en particular fue el pasado 16 de enero cuando se desarrollaba el festival de San Carlos. Decenas de personas intentaban llegar a la localidad para participar del evento pero fue por las lluvias y las crecidas de los ríos, hubo un importante caos vehicular. El corte más significativo se registró entre Los Médanos y Los Colorados, a unos 14 kilómetros de Cafayate, donde la crecida del agua en los badenes obligó a interrumpir el tránsito.

Algo similar ocurrió el día después cuando muchos intentaban volver por la ruta nacional 68, principal vía de acceso a los Valles Calchaquíes y a la ciudad de Cafayate.

Una máquina trabaja tras las crecidas.

Paseos al aire libre, salidas con amigos y visitas a los ríos, se vieron entorpecidas por las repetitivas precipitaciones y alertas. Los mates con facturas y torta frita fueron una alternativa precisa para combatir las lluvias.