Espectáculos

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

La influencer y modelo compartió las dulces postales del nacimiento de su tercera hija.
Sabado, 31 de enero de 2026 18:28
La influencer y modelo Cami Homs mostró ern sus redes sociales cómo fue el nacimiento de Aitana, su tercera hija: "Fue el momento más increíble", señaló. 

La pequeña nació el pasado martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, después de cumplidas las 40 semanas de gestación.

En la publicación en su cuenta de Instagram, la influencer le dedicó unas dulces palabras a su pareja, José “El Principito” Sosa: “Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”.

Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, concluyó.

 

 

 

 

