Quién es Sydney Sweeney: éxito en Hollywood, amor sin filtros y su salto como empresaria

Sydney Sweeney atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en Hollywood. A los 28 años, la actriz estadounidense, que alcanzó proyección global por su papel en Euphoria, combina éxito profesional, independencia económica y un creciente perfil empresarial, mientras redefine su manera de vincularse con el amor y la exposición pública.

En una entrevista reciente, Sweeney habló sin rodeos sobre su vida personal y su presente laboral. Se definió como una “chica deportiva” y aseguró que su ritmo de vida no es compatible con cualquiera. “Alguien tiene que poder escalar una montaña conmigo, tirarse en paracaídas y amar a su familia”, enumeró al describir las cualidades que busca en una pareja. Al mismo tiempo, reconoció que su independencia suele ser un obstáculo en el plano sentimental. “Soy la jefa de mi vida, voy por lo que quiero y no necesito un hombre”, afirmó, al explicar por qué muchos pretendientes se sienten intimidados por su mundo.

La actriz reveló incluso una experiencia reciente que resume ese conflicto: un vínculo que no prosperó porque la otra persona le confesó que no podía manejar su estilo de vida. “Se necesita alguien muy específico para acompañar lo que viene conmigo”, sostuvo.

El testimonio llega meses después de la confirmación de su separación del empresario Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación de más de siete años y un compromiso que se rompió en marzo de 2025. Fiel a su bajo perfil, Sweeney explicó que siempre intentó preservar esa etapa lejos del ojo público y que hoy encuentra contención en su círculo más íntimo de amigas.

Además del plano sentimental, la actriz también se refirió a las polémicas que la rodean en redes sociales, donde fue etiquetada por detractores como “MAGA Barbie”. Sin entrar en debates partidarios, aclaró que nunca buscó posicionarse políticamente y que su objetivo es el arte. “No hay forma de ganar esa discusión. Solo puedo seguir siendo quien soy”, resumió.

En paralelo, Sweeney avanza con fuerza como empresaria. El lanzamiento de Syrn, su propia marca de lencería, marca un nuevo capítulo en su carrera. La línea nació, según explicó, de su experiencia personal con prendas incómodas y apunta a combinar estética, funcionalidad e inclusión. La colección debut presenta una amplia variedad de talles y precios accesibles, en su mayoría por debajo de los 100 dólares, con diseños pensados para distintos estilos y usos cotidianos.

Con nuevos proyectos audiovisuales en agenda y el esperado regreso de Euphoria, Sydney Sweeney consolida un perfil que trasciende la actuación: figura central de la Generación Z, empresaria en expansión y una voz que expone, sin filtros, los desafíos de sostener la autonomía personal en un entorno de alta exposición.