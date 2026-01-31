Los niños disfrutan el Circo de los Dinosaurios

El Circo de los Dinosaurios, mediante un convenio con la Municipalidad de Salta, viene ofreciendo funciones para los chicos de los diferentes barrios y villas de la ciudad. Recientemente, los niños que asisten al CIC San Benito disfrutaron de una jornada especial. Además, el circo realiza dos funciones diarias para el público en general: a las 19 y 21.30 horas. El martes próximo asistirán los chicos de la fundación "Te Amo Como Sos"

La iniciativa se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre la Agencia de Cultura y la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad, con el objetivo de continuar acercando propuestas culturales y recreativas a los niños de los distintos barrios de la ciudad.

Durante la función, los chicos vivieron un show cargado de emoción y aventura, que incluyó números de trapecistas, bailarinas, payasos, la impactante atracción del "Globo de la Muerte" con motos y la presencia de dinosaurios animatrónicos de última generación.

Uno de los momentos más esperados por los niños fue el recorrido interactivo, donde pudieron acercarse, observar y tocar a los dinosaurios, sorprendidos por sus movimientos, sonidos y realismo, en una experiencia que combinó diversión, aprendizaje y asombro.

Declarado de interés cultural por el municipio

El Circo de los Dinosaurios se presenta en la gran carpa instalada en el Paseo Libertad y fue declarado de interés cultural por el municipio, al tratarse de una propuesta socioeducativa que integra destreza circense, tecnología, iluminación y efectos especiales, con un elenco profesional de artistas.

Eduardo Ovejero, encargado del Circo de los Dinosaurios, destacó: "Esta es la segunda vez que el Circo de los Dinosaurios llega a Salta y la verdad que fue un suceso. A la gente le encantan los dinosaurios. Es un circo que tiene un 80% de números tradicionales, con trapecistas, payasos y malabaristas, y un 20% de un plus con dinosaurios animatrónicos que interactúan con el público durante la función".

"Poder aportar este granito de arena para que chicos que quizás nunca tuvieron la oportunidad de ir a un circo puedan hacerlo, y que además vengan desde distintos barrios de la ciudad es algo muy valioso para nosotros", agregó.

El Circo de los Dinosaurios es una propuesta que recrea el mundo jurásico. Además, los dinosaurios, en tamaño real, interactúan con el público. Las boleterías abiertas desde las 10 de la mañana, las entradas desde 10.000$. Se consiguen también en entradawed.