Ordenan la liberación de niño de 5 años y su padre detenidos en redada migratoria en Minnesota

Un juez ordenó el sábado al gobierno estadounidense liberar en los próximos días a un niño de cinco años y a su padre de un centro de detención en Texas, donde fueron llevados tras ser arrestados por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis el mes pasado.

Imágenes de Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejo y una mochila de Spiderman rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), siguieron provocando indignación en parte de la población sobre el endurecimiento de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota.

También generaron una protesta en el centro de detención familiar y a una visita de dos miembros demócratas del Congreso de Texas.

El juez federal de distrito Fred Biery, quien fue nombrado por el ex presidente demócrata Bill Clinton, dijo en su fallo que "el caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

El mismo juez había dictaminado previamente que el niño y su padre, Adrian Conejo Arias, no podían ser expulsados de Estados Unidos en el corto plazo.

En su orden del sábado, Biery remarcó: "también es aparente la ignorancia del gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia", sugiriendo que las medidas del gobierno de Trump reflejan aquellas que el autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como quejas contra Inglaterra.

Stephen Miller, el jefe de personal de la Casa Blanca para políticas, ha dicho que hay un objetivo de 3.000 arrestos de inmigrantes al día.

Vecinos y funcionarios escolares señalan que los agentes federales de inmigración en Minnesota usaron al niño de preescolar como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta" y, segñun su versión, el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Las familias detenidas reportaron malas condiciones como gusanos en la comida, peleas por agua limpia y mala atención médica en el centro de detención desde su reapertura el año pasado.

En diciembre, un informe presentado por el ICE reconoció que retuvieron a unos 400 niños más tiempo del límite recomendado de 20 días.