Diez atrayentes series que se estrenan en el mes de febrero

Enero fue un gran mes para los seriéfilos porque hubo estrenos más que interesantes, pero febrero es un mes que viene con muchísima más fuerza y armar la lista de las 10 ficciones más interesantes, fue todo un desafío. Con muchos thrillers e historias de acción, también se encuentra tiempo para el amor, la comedia y los dramas.

Maldito día de suerte

Sinopsis oficial: basado en un webtoon, Maldito día de suerte es el nuevo K-drama de la plataforma. La historia se centra en Oh Taek, un taxista que siempre tiene mala fortuna pero que -de manera algo inusual- se ve beneficiado por la buena suerte cuando acepta llevar a un misterioso hombre llamado Geum Hyuk-soo a cambio de una tarifa totalmente delirante. ¿Qué es lo que pasa? Su pasajero le revela que es un asesino en serie y que planifica seguir matando durante este viaje, por lo que Oh Taek empieza una carrera contra el tiempo para evitar final mortal. Fecha de estreno: 1 de febrero. Donde: Paramount+.

Sr y Sra Smith

Sinopsis oficial: remake de la icónica película protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt, la historia se centra en dos desconocidos solitarios consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida gloriosa llena de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una hermosa casa en Manhattan. ¿La trampa? Nuevas identidades en un matrimonio arreglado como el Sr. y la Sra. John y Jane Smith. Ahora casados, John y Jane enfrentan una misión de alto riesgo cada semana mientras que también enfrentan nuevos hitos en su relación. Su compleja coartada se vuelve aún más complicada cuando descubren hay sentimientos reales entre ellos. Fecha de estreno: 2 de febrero, por Prime Video.

Alguien como chu

Sinopsis oficial: este nuevo T-drama del gigante del streaming, la serie se centra en Chu Ai (Chan Tzu‑hsuan) quien tiene un canal de educación sexual en las redes sociales. "Convencida de que hay que hacer el amor, pero no enamorarse, mantiene una amistad con derecho a roce con Ping‑ke (Kai Ko), quien comparte su escepticismo respecto al romance. Los hermanos de Ai no están atravesando su mejor momento en el amor: su hermana mayor (Kimi Hsia) tiene problemas maritales con su esposo (Umin Boya), y su hermano (JC Lin), tras muchos años en una relación desigual, se separó de su novio. Su madre y su padre (Miao Ke‑li y Hong Sheng De) están bastante distanciados. A pesar del panorama familiar complicado, Ai enfrenta la vida con entusiasmo. Quién sabe, tal vez pueda redescubrirse, complacer sus deseos y tener un vínculo amoroso significativo". Fecha de estreno: 2 de febrero, por Netflix.

Curb Your Enthusiasm

Sinopsis oficial: una de esas comedias que, que se puede llegar a amar con fuerza, el hype alrededor del regreso de Curb Your Enthusiasm es absoluto. Si nunca la viste, esto es lo que tenés que saber: "Protagonizada por Larry David, él interpreta una versión exagerada de sí mismo. Acompañándolo en lo que parece su día a día rutinario, muestra cómo detalles aparentemente triviales de la vida cotidiana de una persona pueden generar una cadena catastrófica de eventos". Fecha de estreno: 4 de febrero, por HBO Max.

Tokyo Vice

Sinopsis oficial: creada y escrita por J.T. Rogers, Tokyo Vice es una de esas series de televisión con adrenalina y que te mantiene tan enganchado que... hasta te olvidas de respirar. Con actuaciones absolutamente brillantes, el elenco está conformado por Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito, Yosuke Kubozuka y Miki Maya. Aunque no sabemos la sinopsis oficial de esta nueva entrega, si nunca viste la serie esto es lo que tenés que saber antes de darle play: está inspirada libremente en el relato en primera persona del periodista norteamericano Jake Adelstein quien trabajó junto a la Policía Metropolitana de Tokio. Acompañándolo a recorrer el submundo criminal de la ciudad, su compañero en esta aventura es Hiroto Katagiri, un experto detective que aprendió a lidiar con la legalidad e ilegalidad de su trabajo. Fecha de estreno: 8 de febrero, por HBO Max.

A Killer Paradox

Sinopsis oficial: protagonizada por Choi Woo-shik, Son Suk-ku y Lee Hee-jun, esta serie es un mix de thriller criminal, con toques sobrenaturales y algo de comedia. La historia se centra en un joven coreano que después de verse envuelto en una extraña situación, se da cuenta que tiene el superpoder de identificar a las personas que cometieron un crimen y los termina asesinando. Creando un estilo de red de 'justiciero', empieza a ser perseguido por la policía que -si bien no tiene pruebas- tienen muchas sospechas. Fecha de estreno: 9 de febrero, por Netflix.

The New Look

Sinopsis oficial: ambientada en la ocupación nazi de París durante la Segunda Guerra Mundial, The New Look se centra en el momento crucial del siglo XX en el que la ciudad francesa devolvió la vida al mundo a través de su ícono de la moda Christian Dior. A medida que Dior asciende a la prominencia con su innovadora e icónica huella de belleza e influencia, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo se pone en peligro. La saga entrelazada sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga y más; y ofrece una vista impresionante del taller, los diseños y la ropa creados por Christian Dior a través de la colaboración con la Casa Dior. Fecha de estreno: 14 de febrero, por AppleTv+.

TED, la serie

Sinopsis oficial: definida como una precuela de la saga de películas. Seth MacFarlane vuelve como la inconfundible voz de Ted, acompañado de Max Burkholder como John Benett. La serie se desarrolla en los años 90 y se centra en la adolescencia de John, un joven de 16 años que vive en Massachusetts con su familia y un oso desvergonzado. Fecha de estreno: 16 de febrero, por Universal+.

Constellation

Sinopsis oficial: definida como un drama de suspenso psicológico, Constellation se centra en Jo es una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que parecen faltar piezas clave de su vida. La aventura espacial llena de acción es una exploración de los bordes oscuros de la psicología humana y la búsqueda desesperada de una mujer para exponer la verdad sobre la historia oculta de los viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido. Fecha de estreno: 21 de febrero, por AppleTv+.

Shôgun

Sinopsis oficial: la historia se desarrolla durante el inicio de la guerra civil que definerá un siglo. Ahí es donde conocemos a Lord Yoshii Toranaga, quien lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo es encontrado abandonado en un pueblo pesquero cercano, su capitán inglés, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), llega con secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y devastar la formidable influencia de los propios enemigos de Blackthorne: los sacerdotes jesuitas y los comerciantes portugueses. Los destinos de Toranaga y Blackthorne quedan inextricablemente ligados a su traductora, Toda Mariko (Anna Sawai), una noble cristiana y la última de una línea de sucesión deshonrada. Mientras sirve a su señor en medio de este tenso panorama político, Mariko debe reconciliar su nueva amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó. Fecha de estreno: 27 de febrero, por Star+.