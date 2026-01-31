Central Norte y Juventud, en un clásico que generó interés

Central Norte y Juventud Antoniana se enfrentan esta tarde, desde las 17, en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la Copa Revancha, con el control del árbitro Federico Guaymás Tornero.

El clásico salteño entre cuervos y santos nuevamente generó interés entre los hinchas locales, quienes podrán acompañar a sus respectivos equipos.

Se espera una importante concurrencia en el Martearena, puesto que todavía está pendiente saldar la deuda que quedó del último enfrentamiento, cerca de fin de año y donde la igualdad (0-0) no dejó satisfecho a nadie.

El presente tanto del azabache como del grupo antoniano son los aprestos para los torneos que próximamente se pondrán en marcha.

Central Norte cumplió con una exigente pretemporada en el hotel de la Liga Salteña y ahora el DT Adrián Bastía empezó a dar forma el nuevo once titular. El cuervo se prepara para jugar la Primera Nacional y son momentos donde se busca lograr el equilibrio suficiente en el juego en todas sus líneas, más aun cuando el inicio del torneo está cada vez más cerca.

Así, se trabaja con en el sistema táctico que mejor encaje para que cuando comience a rodar la pelota por los puntos se pueda plasmar un determinado patrón de juego. Bastía, durante las entrevistas con el periodismo adelantó los cambios para jugar con Chaco For Ever(1-1), un equipo diferente al que debutó en el Triangular de Verano frente a Gimnasia y Tiro (2-2).

Por el lado de la Lerma, es otro cantar. El DT Germán Noce, con el debido tiempo comenzó con la conformación del nuevo plantel ante la partida de varios jugadores. Para jugar el próximo Federal A, Juventud solo contará con Ignacio Sanabria, Maximiliano Vargas, Martín Esparza y Jhonjailer Palacios. Es decir, una base muy corta. Las nuevas incorporaciones se concretaron en tiempo y forma, a Noce le quedará la ardua tarea de que se ejecute el juego con un buen funcionamiento como equipo.

Un riguroso dispositivo de seguridad en el Martearena

De acuerdo a lo que informó la Policía, el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana en el estadio Padre Martearena contará con un operativo de seguridad de más de 400 a 500 efectivos, planificado en tres fases (antes, durante y después), enfocado en la división de las hinchadas. Se exigirá DNI y entrada física (sistema Tribuna Segura), prohibiendo paraguas y pirotecnia.

Detalles claves del operativo: Ingresos y Ubicaciones: Central Norte se ubicará en la tribuna Sur (puertas 0, 1, 2, 4) y Juventud Antoniana en la Norte (puertas 7, 9, 10), con filtros de seguridad y control de antecedentes.

Pulmón: Uno de los gajos en la preferencial y el otro en la platea quedarán libres.

Horarios: Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 15 hasta las 20.

Seguridad: Se utilizará el sistema de identificación del programa "Tribuna Segura", monitoreo por video y la participación de diversas unidades operativas, investigativas y especiales de la Policía de Salta.

Prensa y Autoridades: El acceso se realizará por la puerta 12.

La disposición busca organizar la seguridad del espectáculo, deportivo que suele congregar a miles de personas, con el fin de evitar incidentes y garantizar el orden, registrándose demoras en ediciones anteriores por contravenciones.