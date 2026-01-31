Un vidrio roto, una huida breve y un arresto en el centro durante la madrugada

La quietud habitual de la madrugada se quebró en pleno centro de la Ciudad de Salta cuando un local comercial amaneció con su frente dañado y mercadería fuera de lugar. No se trató de una secuencia extensa ni de una escena caótica, sino de un hecho que se desarrolló en pocos minutos y que terminó con una persona demorada tras un operativo policial de rutina.

El episodio se registró en calle Corrientes al 600, un sector con intensa actividad comercial durante el día, pero que por las noches queda expuesto a la soledad. En ese punto, los efectivos detectaron daños en el vidrio de ingreso de un comercio, evidencia de que el acceso había sido forzado.

De acuerdo a la información oficial, la situación fue advertida durante un patrullaje preventivo realizado por personal del Distrito de Prevención 1, que recorría la zona como parte de los controles habituales. Al observar movimientos sospechosos en las inmediaciones, se desplegó un rastrillaje por calles cercanas.

En ese contexto, los uniformados lograron localizar a un hombre que intentaba darse a la fuga, a corta distancia del local afectado. Tras interceptarlo, se procedió a su demora y a la verificación de los elementos que llevaba consigo.

Durante el procedimiento, la Policía realizó el secuestro de los objetos sustraídos, los cuales fueron recuperados y puestos a disposición de la Justicia. La mercadería quedó bajo resguardo para su posterior restitución al propietario del comercio damnificado.

El hombre demorado tiene 28 años y, tras su identificación, se constató que se encuentra en situación de calle, un dato que fue incorporado al informe elevado a la fiscalía y que forma parte del contexto social del caso.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Penal 5, que interviene en la investigación y dispuso las medidas correspondientes para avanzar con el encuadre legal del hecho y la evaluación de las pruebas reunidas.