El fin de la impunidad para los asaltantes que aterrorizaron a una madre y dos niñas en Orán

La investigación por uno de los hechos de inseguridad que más conmoción generó en Orán durante las últimas semanas tuvo un giro decisivo. En las primeras horas del viernes, la Policía de Salta logró detener a los dos hombres señalados como autores del violento robo de una moto en perjuicio de una mujer y dos menores, ocurrido durante la madrugada del 26 de enero, cuando regresaban de los corsos.

Los procedimientos se realizaron en el barrio Islas Malvinas, donde efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán allanaron dos viviendas en el marco de una causa penal que ya contaba con avances importantes. Uno de los sospechosos fue detenido en la vía pública, mientras que el segundo fue aprehendido dentro de uno de los domicilios requisados. Ambos son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una réplica de arma de fuego, marihuana y distintos elementos de interés para la causa, que ahora serán peritados. Además, la motocicleta robada -una Honda Biz azul- ya había sido recuperada el día posterior al asalto, lo que permitió profundizar las tareas investigativas y reconstruir el recorrido posterior de los atacantes.

El avance en la causa permitió poner nuevamente en contexto un episodio que había sacudido a la comunidad. Aquella madrugada, una madre circulaba en motocicleta junto a su hija menor y una compañerita de la niña, luego de participar de los corsos. El trayecto era corto y habitual, pero terminó convirtiéndose en una escena de extrema violencia.

El ataque ocurrió sobre calle Güemes, entre Moreno y Rivadavia, cuando las víctimas se dirigían a dejar a la amiga de la menor en su domicilio. Según relataron familiares y testigos, los delincuentes se cruzaron de manera repentina en la calzada y provocaron intencionalmente una maniobra que derivó en un accidente, aprovechando la confusión para ejecutar el robo.

En cuestión de segundos, dos hombres armados las interceptaron, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron físicamente para apoderarse del rodado. La presencia de dos niñas no fue un límite. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente del lugar, sin detenerse ante los pedidos de auxilio ni el evidente estado de shock de las víctimas.

La violencia no terminó allí. Vecinos que circulaban en una camioneta intentaron frenar para asistirlas, pero también fueron amenazados por los atacantes, lo que frustró cualquier intento de ayuda y facilitó la huida. Esa secuencia quedó parcialmente registrada en un video que luego se viralizó y generó una fuerte reacción social en Orán.

Si bien la madre y su hija sufrieron golpes y lesiones leves, no fue necesario su traslado de urgencia a un centro de salud. El impacto emocional, sin embargo, fue profundo.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la Policía logró identificar a los autores del asalto, reconstruir sus movimientos y avanzar con las detenciones concretadas esta semana. En el operativo participaron efectivos de distintas áreas, entre ellas comisarías locales, Infantería, Seguridad Urbana y Motoristas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1, que ahora deberá resolver la situación procesal de los detenidos. Para la familia de las víctimas, el avance representa un alivio tras días de angustia, mientras que para los investigadores marca un paso clave en una causa que había expuesto con crudeza la vulnerabilidad de quienes circulan de noche por la ciudad.