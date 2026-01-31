Así cayó un grupo acusado de los violentos robos armados en Rosario de la Frontera

Durante semanas, los movimientos fueron casi imperceptibles. Cruces de datos, seguimientos discretos y reconstrucción de hechos marcaron el pulso de una investigación que avanzó a paso firme, orientada a un objetivo concreto: frenar una seguidilla de robos calificados que había comenzado a preocupar a vecinos de Rosario de la Frontera.

Ese trabajo previo desembocó en la madrugada del viernes en un operativo de gran escala que desarticuló una banda delictiva acusada de actuar con uso de armas de fuego. La intervención incluyó 10 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad y concluyó con la detención de cuatro hombres mayores de edad, todos vinculados a una causa penal en trámite.

Según se pudo reconstruir, la investigación se inició tras una denuncia radicada días atrás, cuando varias personas ingresaron por la fuerza a una vivienda particular, sustrajeron distintos elementos de valor y agredieron a los ocupantes del inmueble. La violencia empleada durante ese hecho fue uno de los elementos centrales que orientó la pesquisa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones, que coordinó el despliegue junto a áreas operativas y de apoyo. En total participaron alrededor de 100 efectivos, entre investigadores, personal de Infantería, integrantes del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOAR), efectivos del Distrito de Prevención 13 y refuerzos provenientes de la Ciudad de Salta.

Como resultado de los allanamientos, la Policía logró el secuestro de armas de fuego, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes y análisis judiciales para determinar su vinculación con otros hechos delictivos registrados en la zona.

El operativo fue supervisado en el lugar por el jefe de Policía de Salta, Diego Bustos, y por el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar, quienes siguieron de cerca el desarrollo de las medidas dispuestas por la Justicia.

En el plano judicial, intervinieron la Fiscalía de la Delegación Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías N°1, que autorizaron las medidas y continúan con la investigación para establecer si los detenidos tienen antecedentes o vínculos con otros robos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y no se descarta que en los próximos días surjan nuevas imputaciones o se amplíe la investigación a partir del material secuestrado durante los allanamientos.