Nacionales

Capital Humano, con más recursos presupuestarios

El área aumentó casi 50% su presupuesto durante 2025.
Domingo, 04 de enero de 2026 01:09
De cara al lanzamiento de un plan de reconversión de los planes sociales que se gestionan en su área, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello cerró el año con importantes refuerzos presupuestarios. De hecho, su ministerio se ubica primero en el podio con una partida que, a lo largo del año, se incrementó en casi un 50%.

Semejante aumento se explica, en buena parte, a que el presupuesto del Ministerio de Capital Humano incluye la Anses, organismo a cargo del pago de las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares. En virtud de la actualización por la fórmula de movilidad, estos montos tuvieron un importante incremento este año, lo que obligó al Ministerio de Economía a llevar el crédito inicial de $50 billones a $74,3 billones.

Contrario a lo que sucedió el año pasado, cuando el gasto previsional cayó 15,1% real, en 2025 mostró una fuerte recuperación y acumuló un incremento del 11,8% en once meses, señaló en su último informe la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Esto obedece a que el esquema de movilidad atado al índice de precios al consumidor (IPC) con dos meses de rezago generó aumentos reales al inicio del año, ya que los ajustes tomaron inflaciones pasadas más altas que las corrientes.

 

