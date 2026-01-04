Carla Peterson y Nancy Dupláa, la apuesta por el noir argentino

El lanzamiento global de "El tiempo de las moscas" marca el inicio de 2026 en Netflix y representa una las apuestas argentinas más sólidas. Basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro, la miniserie reunió a Carla Peterson y Nancy Dupláa.

El proyecto, llevado adelante por la productora Vanessa Ragone y dirigido por Ana Katz y Benjamín Naishtat, concretó una colaboración entre talentos consagrados del cine y la televisión nacional.

Desde su estreno el jueves, la ficción en seis episodios de 30 minutos, combina humor, suspenso y un análisis sobre la libertad y la amistad. La sinopsis oficial presenta a dos expresidiarias convertidas en heroínas cuando aceptan un encargo peligroso y, tras sospechar de una trampa, toman la decisión.

"Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo récord y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza", comunica la plataforma.

Este punto de partida narrativo marca la tónica de la serie y evidenció el propósito de la adaptación literaria, basada en la potencia de los personajes.

Codigos del noir

Las dos obras de Piñeiro -"Tuya" (2005) y "El tiempo de las moscas" (2022)- funcionan como eje para explorar la reintegración social tras el encierro y las complejidades de la vida poscarcelaria femenina.

La producción recurre a la estética y los códigos del noir, mientras despliega una mirada sociológica sobre el "retorno" y la "muerte civil", conceptos que se anclaron en la figura de Inés Experey. "En mi literatura me comprometo y digo lo que pienso", sostuvo Piñeiro, según registró Los Andes, reafirmando el carácter de intervención política y cultural de la ficción.

El equipo de dirección y adaptación literaria priorizó un abordaje contemporáneo, especialmente en clave feminista. Los creadores incorporaron referencias directas al movimiento "Ni Una Menos" y a los debates sociales que redefinieron la percepción de los crímenes de género en Argentina a partir de 2015.