Daniel Toro, versionado por la escena contemporánea en un disco

El viernes pasado, en la víspera del cumpleaños número 85 de Daniel Toro, hubo una muy buena noticia para la música. Además de los muchos homenajes y recordatorios, la celebración del nacimiento del enorme cantor y compositor salteño llegó con un regalo sonoro, el lanzamiento de "El Canto Hereje Vol. II", una muy necesaria lectura de bandas contemporáneas sobre algunos temas del Nombrador.

El EP es la continuación del proyecto concretado en 2014, cuando también un grupo de músicos homenajeó a Gustavo "Cuchi" Leguizamón. Y si aquel primer volumen de "El Canto Hereje" desplegaba rock, esta segunda entrega refleja la diversidad actual: desde el indie y el pop latino hasta el punk y la música electrónica.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas, e incluso se puede descargar en muy buena calidad. El arte de tapa (foto) es de Elena Véliz, los colores y gestos pictóricos se suman a este reconocimiento.

Un encuentro en Vaqueros

La génesis de este disco tiene un tinte doméstico. Diego Maita, músico, docente e investigador, y motor detrás de la producción, relata que la chispa se encendió en 2018.

"Yo vivía en Vaqueros y me entero que Daniel Toro vivía ahí. Le propuse a Tane Da Souza (entonces concejal) reconocerlo como vecino ilustre, son mimos, muy formales pero que no dejan de ser simbólicos", cuenta Maita en diálogo con El Tribuno.

"Escribí el fundamento y Tane saca eso por el Consejo Deliberante, vamos a la casa de Toro, y le hace la entrega de la resolución. Charlamos, fue una tarde muy bonita, era el Mundial del 2018... Hablamos de fútbol y ahí a mí me viene como una espina, me da vuelta en la cabeza la idea de hacer algo de él con Los Juanetes", completa.

"Me dije: crucemos a Daniel Toro con Bob Marley, que pasan por una sintonía parecida, escribiéndole a la tierra, a los pueblos y al amor", explica Maita sobre el concepto inicial que derivó en la versión de "Cuando tenga la tierra" que hacen en el EP.

Lo que empezó como una idea para un single de Juanetes, la banda de Maita, terminó transformándose en un proyecto que obtuvo el respaldo del Inamu y del Fondo Ciudadano de la Provincia.

Un mapa

El disco es un homenaje a la obra de Toro y los poetas que lo acompañaron en un diálogo profundo que trasciende tiempos y géneros, y también una imagen de la escena musical salteña actual. Participan proyectos como Club 20, New Rusia a la Vinagrét, Livelli y los Saravia, Adán Nueve (el debut solista de Iván Luis) y Viento de Oriente & Catorce Shaka, junto con Juanetes.

El bajista de Juanetes destaca que, a diferencia del primer volumen, este disco es más compacto y representativo de los sonidos que hoy se mueven por la escena, con artistas de entre 30 y 40 años.

"Noto que es un disco menos rockero, pero más sólido. El criterio fue apostar a proyectos consolidados. Club 20, por ejemplo, anda en un pop indie, medio latino y barrial; Livelli tiene esa veta rockera y folclórica", dice.

Y, por supuesto, hubo acercamientos desde otros planos musicales y vivenciales. "Daniel en los 90, cuando está mal de la voz, incursiona en la música infantil, y un nexo entre la música nuestra y la música de Daniel queda dando vueltas y después viene la idea firme de hacer 'Cuando tenga la tierra', que finalmente grabamos", señala sobre el registro que tiene la voz de la gran Melania Pérez.

La convocatoria

"Empezamos a grabar y estaba rebueno y ahí pego un viraje. Activo una solicitud de fondos a la Provincia, después postulo al Inamu y abro la convocatoria a otros proyectos", cuenta Maita, con un entusiasmo que refleja el profundo encuentro entre la creación y el trabajo.

"Y pienso en Horacio Corimayo; él ya había estado en el tributo al Cuchi, y le propuse a Toro y se copó y ya teníamos a New Russia a la Vinagrete".

"Después les hablo a los Coso Comué, la banda del Piruu y Pablo, y me dicen que están en stand-by. '¿Por qué no Club 20?', me dicen. Y Emi Livelli, que siempre anda en el folclore, también se engancha. A Iván Luis le pregunto si está Mentalo para esto, y me tira ¿qué opinaba si iba con un proyecto solista?", y se da el debut de Adán Nueve.

"Y la Sol Bello fue alumna mía en la secundaria, la vi crecer de chiquita cantando. Y cantaba Daniel Toro en los actos escolares. Y Sol está su proyecto Viento de Oriente y le propuse que toque con los Catorce Shakas, los dueños del estudio donde grabamos".

"Ella hace indie y le sugiero que vayan juntos Catorce que es punk. Y nos encantó cómo salió la versión". Se graba casi todo entre el 2021 y el 22, y el resto 23, 24, 25. "Y se termina de mezclar y masterizar. Eso más o menos es el proceso del disco", dice Diego.

Un recorrido por la música y la cultura de Salta

El recorrido sonoro de este volumen se abre con "Canción para una esperanza", una pieza que une la experimentación de New Rusia a la Vinagrét con el bandoneón de Lautaro D'amico, revisitando la composición que Daniel Toro hizo con letra de José Gallardo en 1968. A continuación, el groove característico de Club 20 se apropia de "Para ir a buscarte", el clásico de 1965 con letra de Ariel Petrocelli.

Uno de los momentos más profundos del EP llega con "Cuando tenga la tierra". Aquí, la banda Juanetes une fuerzas con la emblemática Melania Pérez para reinterpretar este himno latinoamericano de 1971, con la poesía de Petrocelli.

Por su parte, Adán Nueve (proyecto solista de Iván Luis) aporta una mirada actual y personal a "Mi mariposa triste", la pieza que Toro musicalizó con letra de Julio Fontana hacia finales de los 70.

Hacia el final de la placa, la diversidad de géneros se hace presente con "Hermano moreno". En esta versión, la sensibilidad indie de Viento de Oriente se fusiona con la energía punk de Catorce Shaka, rescatando una pieza de 1969 con letra de Petrocelli.

El cierre queda en manos de Livelli y los Saravia, quienes entregan una interpretación vibrante de "Esta noche canta Salta", el célebre homenaje de César Perdiguero y Toro a la música de su tierra.

Ídolo popular

A pesar de haber vendido millones de discos, la figura de Daniel Toro ha sufrido, para Maita, un silenciamiento injusto. Su enfermedad y sus posiciones ideológicas aportaron a ello. "Pareciera que la enfermedad le da pie a la industria y a la intelectualidad conservadora del folclore para borrarlo. Toro ha sido masivo y superpopular. Tiene esa extracción de pueblo que no la tiene el Cuchi, por ejemplo. Por origen, por pertenencia social, por color de piel evocaba mucho a la América India, en tiempos cuando el autorreconocimiento no era como ahora", analiza el productor.

Con este disco, la intención es clara: que la "changada" redescubra a un cantor y compositor enorme del cancionero nacional y latinoamericano. El arte de tapa, a cargo de una artista plástica salteña, termina de cerrar un círculo de identidad y pertenencia salteña.