Está habilitado el parque acuático de El Préstamo

Con una importante afluencia de público, quedó oficialmente inaugurada la temporada de verano en el parque acuático El Préstamo, en la localidad de Coronel Moldes. El acto fue encabezado por la ministra de Turismo, Manuela Arancibia, quien realizó el tradicional corte de cinta junto al intendente del municipio, Omar Carrasco.

Durante la jornada, familias, turistas y vecinos disfrutaron de las instalaciones del parque, ubicado a orillas del dique Cabra Corral, consolidando a El Préstamo como una de las principales propuestas recreativas del Valle de Lerma durante el verano.

"Disfrutar en condiciones seguras"

En la oportunidad, la ministra Arancibia destacó que "el Préstamo es un espacio pensado para que las familias puedan disfrutar del verano en condiciones seguras, con servicios de calidad y en un entorno natural privilegiado. Desde el Ministerio trabajamos para que este parque siga creciendo y sea un atractivo que fortalezca el turismo regional y el desarrollo local".

Por su parte, el intendente de Coronel Moldes valoró el trabajo conjunto con la Provincia y el impacto positivo del parque en la comunidad. "Este parque es un orgullo para Moldes. Genera empleo local, atrae visitantes y dinamiza la economía del municipio. Celebramos una nueva temporada con mucha expectativa y con una respuesta muy positiva de la gente", manifestó Carrasco.

Capacidad del predio

El parque acuático El Préstamo cuenta con un aforo de 400 personas y ofrece espacios diferenciados para niños y adultos. Dispone de una pileta de más de 40 metros de largo por 16 metros de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.

El complejo funciona con sector de cámping y parque acuático. El cámping se encuentra habilitado de 9 a 20, mientras que el parque acuático abre de 11 a 19. En el predio, las familias pueden disfrutar de 35 asadores, un área habilitada para 35 carpas y espacio para 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional. A estos servicios se suman el restaurante y el drugstore, que funcionan todos los días y pueden utilizarse de manera independiente del parque acuático y del camping.

El precio de las entradas

En relación a las tarifas, la entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo. La entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados y $3.000 para moldeños y convenios. Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados y $7.000 para moldeños y convenios. El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador sujeto a disponibilidad y acceso al parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona. Los menores de 2 años ingresan sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet, incluyendo un acompañante.