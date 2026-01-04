Gendarme se enriqueció apretando tours de compras

Los imputados realizaban rondas nocturnas detrás de colectivos de tours de compras. Montaban falsos operativos de control, exigían dinero a los coordinadores y luego levantaban los conos para permitirles continuar el viaje. Millones de pesos en negro: uno solo de los implicados tenía casi 150 millones de pesos.

El juez federal Guillermo Molinari procesó y dictó prisión preventiva a tres integrantes de fuerzas de seguridad y a un civil, a quienes atribuyó haber "amasado" una fortuna sideral mediante operativos truchos en rutas de la provincia de Santiago del Estero, extorsionando a coordinadores de tours. Según la causa, un gendarme llegó a acumular casi $150.000.000 bajo esta modalidad.

En sintonía con el fiscal Pedro Simón, el magistrado resolvió procesar a Miguel Alexander Vera, policía de la provincia, domiciliado en pasaje 9 de Julio, Monte Quemado, departamento Copo; René Alberto Contreras, también policía provincial, con domicilio en barrio Belgrano de Monte Quemado; y Brian Gonzalo Martínez D'Orazio, efectivo de la Policía Federal, oriundo de Monte Quemado pero con destino en Quebrada de Las Rosas, Córdoba.

Asociación ilícita

También fue procesado el sargento de Gendarmería Nacional, Jorge Elías Molina, domiciliado en el barrio El Vinalar de Monte Quemado, bajo el cargo de asociación ilícita para obtener dádivas. En la misma causa quedó imputado el civil Franco Rodrigo Sandín, del paraje Ifia, también en jurisdicción de Monte Quemado.

Las maniobras salieron a la luz la noche del 27 de noviembre, en la zona de Moreno y Alberdi, cuando un convoy de gendarmes advirtió movimientos sospechosos a la vera de la ruta provincial 92, en Santiago del Estero. En el lugar había conos refractarios colocados sobre la calzada y hombres vestidos con indumentaria policial. A pocos metros, se encontraban detenidos dos colectivos de tours de compras.

"Nos exigieron 500 mil pesos"

En Granadero Gatica, los gendarmes interceptaron los micros y los coordinadores relataron lo ocurrido. "Uno era gordito y bien malo, estaba enojado y apurado", declaró una de las víctimas al describir el falso operativo. "Nos exigieron 500.000 pesos para dejarnos seguir el viaje. Solo teníamos 200.000 entre los dos colectivos. Nos sacaron la plata de mala manera", agregó.

Durante el procedimiento, los efectivos redujeron a tres de los sospechosos cuando se movilizaban en un automóvil Chevrolet. En el vehículo secuestraron prendas policiales, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, linternas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en Quimilí, Granadero Gatica y Monte Quemado, todos en territorio santiagueño.

Decomisaban de todo en nombre de la ley

La banda estaba conformada por: dos policías de la Provincia; un Federal; un gendarme y un civil, todos con residencia en Monte Quemado, Copo. La trama de la marcación, según la resolución del juez. Embargos individuales de $ 5 M. Miguel Alexander "Bebe" Vera, prófugo.

No solo coimeaban a los tours de compras que salían de la ciudad de Orán, Salta sino que cuando los salteños no estaban en ruta atacaban camiones con ganado y los secuestraban en nombre de la ley.

Ese punto especial se refiere al policía prófugo, Miguel Alexander "Bebe" Vera, y su par, René Alberto Contreras. El juez destacó que además de golpear con tours (Contreras marcaba los objetivos), también incursionaban en el cuasi cuatrerismo. "Interceptaban transportes de animales vacunos" y al parecer los secuestraban, en nombre de la seguridad.