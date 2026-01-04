La recaudación creció este año, pero diciembre fue negativo

Los ingresos tributarios nacionales alcanzaron en 2025 los $183.109.217 millones, con una suba nominal interanual del 39,4%, por encima del 31% de inflación esperado para el año, a la espera del dato definitivo de diciembre. Sin embargo, el último mes volvió a mostrar señales de debilidad: la recaudación de diciembre fue de $16.527.268 millones, con un aumento interanual del 27%, por debajo del costo de vida anual estimado en torno al 30%.

Según los datos oficiales, en diciembre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó $5.436.360 millones, con una variación interanual del 21,5%. Dentro de ese tributo, el IVA Impositivo creció 25,1%, mientras que el IVA Aduanero lo hizo en 11,7%. En tanto, el Impuesto a las Ganancias registró una suba interanual del 43,8%, con ingresos por $3.680.713 millones.

Los mayores ingresos

El crecimiento de la recaudación durante el año estuvo impulsado principalmente por mayores ingresos del IVA Impositivo y del Impuesto a los Débitos y Créditos, el aumento de Ganancias por mayores retenciones, los aportes a la Seguridad Social asociados al crecimiento de la remuneración bruta promedio y la recaudación aduanera vinculada a las importaciones, favorecida por el incremento de las compras externas y del tipo de cambio.

De acuerdo con la agencia ARCA, si se excluyeran ingresos extraordinarios registrados en 2024, la variación interanual de la recaudación en 2025 habría sido cercana al 50%. No obstante, el director del IARAF, Nadin Argañaraz, advirtió que en términos reales la recaudación habría caído un 1%. "Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%", explicó.

Las mayores caídas

En términos reales interanuales, durante 2025 los tributos con mayores caídas habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e impuestos internos coparticipados (-11,7%). En contraste, se destacaron los aumentos de los impuestos a los combustibles (42,9%), los derechos de importación (22,3%) y la Seguridad Social (13,8%).

Para diciembre, Argañaraz estimó una caída real interanual del 3%, que sería nula si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior. Se trató de la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional.

En ese mes, la mayor baja se registró en derechos de exportación, con un desplome real del 58%, explicado por la eliminación de la carga tributaria al sector agropecuario. Le siguieron los impuestos internos, con una caída del 25%, y Bienes Personales, con una merma del 19%, por la comparación con una base elevada de diciembre de 2024 y la reducción de alícuotas.