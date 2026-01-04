Mickey Rourke está a un paso de ser desalojado

El actor Mickey Rourke atraviesa un duro momento personal. Quien fuera una de las mayores estrellas de Hollywood durante los años ochenta, y en las décadas posteriores protagonizara aclamadas películas, enfrenta la posibilidad de ser desalojado. El propietario del inmueble en el que vive Rourke le exige una suma de 70.000 dólares, en concepto de los meses de alquiler adeudados.

El pasado 18 de diciembre recibió una notificación intimándolo a que en un plazo de tres días saldara la deuda pendiente o abandonara el inmueble, que se encuentra en Los Ángeles.

Sin embargo, dicha notificación quedó sin efecto debido a una serie de tecnicismos legales.

A pesar de esto, es inminente que el dueño del inmueble, cuyo nombre es Eric Goldie, avance en su demanda para desalojar al intérprete, y exigirle que le pague las costas legales correspondientes.

No es la primera vez que Rourke se enfrenta a un conflicto de esta naturaleza. En el año 2017, él vivía en un loft ubicado en Nueva York, y el propietario de ese lugar lo demandó por una deuda de alquiler que llegaba a los 30.000 dólares. Incluso luego trascendió que el actor había provocado severos daños en el inmueble, que escalaban a una suma de dólares.

Situación precaria

Desde hace varios años que la situación financiera de Rourke se evidencia precaria. Muy lejos de protagonizar importantes proyectos cinematográficos, su último trabajo relevante fue a comienzos de 2025 como participante del Gran Hermano Famosos de Reino Unido. Luego de una breve presencia en ese reality, fue expulsado debido a mostrar una "conducta inaceptable", y tener con sus compañeros palabras "amenazantes y agresivas".