Secuestraron 1600 kilos de hojas de coca

Efectivos de los Destacamentos Antillas y El Potrero del Distrito de Prevención 13 de Rosario de la Frontera, en el marco de un patrullaje preventivo en ruta nacional 34, infraccionaron a 6 hombres por infringir la ley 22415 de Código Aduanero. El procedimiento fue sobre ruta nacional 34 a la altura del ingreso a la localidad de Copo Quile.

Durante la intervención, inspeccionaron tres camionetas y constataron que transportaban 1600 kilos de hojas de coca. Secuestraron el cargamento y los rodados fueron retenidos.

Intervino la Fiscalía Federal que ordenó el decomiso de la carga, aunque no trascendió si de los vehículos también.

Cosecheros furtivos

En la madrugada de ayer efectivos de Comisaría 1 de Pichanal pusieron a disposición de la justicia a dos hombres de 27 y 21 años por la sustracción de limones de una finca de esa localidad. La intervención se originó por una alerta ciudadana al 911.

En el lugar, se secuestraron 3 motos que se encontraban abandonadas junto a 35 bolsas con limones. Posteriormente, se localizó un camión que transportaba una carga del mismo producto. Se trata de una banda que roba frutos de distintas fincas para enajenarlos luego en el mercado local.

Durante la intervención, uno de los ocupantes del camión ofreció dádivas al personal policial interviniente, siendo detenido por el delito de cohecho, informaron. Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.