Lo denunció su propia madre, lo detuvieron y luego la hizo vivir el peor fin de año

Un joven metanense, que según informó la Policía presenta inconvenientes vinculados al consumo problemático de estupefacientes, hizo vivir una verdadera pesadilla a su propia madre durante los últimos días de 2025, incluso después de que ella lo denunciara y lograra que fuera detenido.

Todo comenzó el 29 de diciembre pasado en una vivienda ubicada al final de la calle Lavalle, en la zona norte de Metán, donde efectivos de la Policía Motorizada acudieron tras el llamado de una mujer de 39 años. La denunciante alertó que su hijo, de 21 años, desde hacía varios días le venía robando distintos elementos del hogar para venderlos y comprar droga.

Con autorización de la mujer, los motoristas ingresaron al domicilio y detuvieron al acusado. Posteriormente, la madre radicó la denuncia correspondiente y el joven quedó imputado por hurto y amenazas.

Sin embargo, la Justicia de Metán le otorgó la libertad y, lejos de cesar los conflictos, el joven regresó a la vivienda materna para provocar nuevos incidentes y proferir amenazas durante los últimos días del año.

Por este motivo, la noche del 31 de diciembre debió intervenir personal de la División Infantería por amenazas y daños, tras un nuevo llamado de la mujer a las autoridades. En esa oportunidad, denunció que su hijo la estaba insultando, que había roto la puerta principal de la casa y que, además, estaba violando una prohibición de acercamiento.

La vecina de Metán vivió una verdadera odisea durante los últimos días del año a raíz de las actitudes de su propio hijo, por lo que volvió a radicar otra denuncia en la Comisaría 1. Mientras tanto, los policías realizaron recorridos por la zona y lograron interceptarlo en la vía pública. El joven intentó darse a la fuga, pero fue demorado y el acusado de 21 años recibió el Año Nuevo entre las rejas.