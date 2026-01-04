PUBLICIDAD

22°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela

Salta

Baja presión y posibles cortes de agua en varios barrios de Salta

La empresa Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria del servicio por una merma de caudal vinculada a la turbiedad del agua y tareas de presurización del acueducto.
Domingo, 04 de enero de 2026 11:55
La empresa Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad de Salta, donde se registran baja presión y posibles cortes, sin horario estimado de normalización.

Según el comunicado oficial, la situación se debe a una merma de caudal provocada por la turbiedad del agua, en el marco de trabajos de presurización del acueducto, una problemática que suele intensificarse tras períodos de lluvias.

Los barrios alcanzados por la afectación son 1º de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares (todos los grupos), Ciudad del Milagro, Parque General Belgrano (todas las etapas), Juan Pablo II, Sector J Norte, La Unión – Sección J, Juan Manuel de Rosas – Sección J, La Tradición, Manuel J. Castilla, 15 de Septiembre, Patricia Heitmann, Balneario, 17 de Octubre, Asentamiento Juan Manuel de Rosas y 15 de Febrero.

Desde la empresa señalaron que la finalización de la afectación es a confirmar, mientras continúan las tareas para restablecer el servicio en forma progresiva. En ese marco, se recomienda a los usuarios hacer un uso racional del agua disponible hasta que se normalice el suministro.

Ante consultas o reclamos, Aguas del Norte recordó que se encuentran habilitadas sus líneas de atención al usuario a través del 0800-88-88-2482 y el 387-583-8387.

 

