Convocan en Salta a una nueva marcha por la situación en Venezuela

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, se anunció para este sábado 4 de enero una concentración en la ciudad de Salta en respaldo a la situación que atraviesa Venezuela. La actividad está prevista para las 16 en la plazoleta de Bolívar, en la capital provincial.

El flyer que circula invita a participar bajo la consigna “¡Venezuela, está pasando!”, con referencias a la transición política y a un llamado por la libertad, en un contexto regional marcado por la tensión política y social en ese país.

La convocatoria está dirigida a la comunidad venezolana residente en Salta y a personas que acompañan el reclamo, con el objetivo de visibilizar la situación a través de una manifestación pública en un espacio céntrico de la ciudad.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre el formato de la concentración ni sobre la participación de referentes políticos o sociales, aunque se espera una reunión pacífica y abierta al público.

La actividad se enmarca en una serie de expresiones similares que se vienen replicando en distintas ciudades del país, impulsadas por colectivos y organizaciones que siguen de cerca la actualidad venezolana.