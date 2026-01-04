Ya es histórica la queja de los vecinos de Parque La Vega por los basurales

"Es un barrio que está rodeado de basurales", se quejó uno de los vecinos del barrio Parque La Vega, en el sur de la capital provincial. La queja de los residentes volvió a la Redacción del diario El Tribuno.

Desde que los vecinos ingresan a la urbanización, por avenida Excombatientes de Malvinas, se pueden ver los grandes contenedores de basura todos revueltos. Hay mucha gente, incluso familias, que recorren diariamente los basureros de Parque La Vega buscando comidas, latas y cartones. En esa tarea desparraman la basura por fuera de los contenedores. }

En la calle identificada por el Google Maps como "Congo", en el límite norte del barrio, se encuentra un pequeño terreno baldío de unos 170 metros de largo por un 50 de ancho. Antes ahí había una pequeña cancha tipo potrero que ya dejó de usarse cuando quitaron los improvisados arcos de madera. Ese lugar ya está destinado para el desecho de restos de podas, corte de pasto y algunos restos de obras. Como que muchas personas que trabajan en la jardinería dejar todos los desechos en esa zona. Antes era un espacio verde con churquis y acacias que ahora son invadidas por todo una maleza incontrolable.

Pero sin dudas que lo más vergonzoso es la situación que existe en el extremo sur del barrio. Se trata de un camino sin nombre que está ubicado en la zona posterior de Parque La Vega, comienza al sur por la avenida Gaucho Méndez, al este en Ampliación Parque la Vega y al norte con barrio San Nicolás. Es una calle que es un basural a cielo abierto.

Allí tiran todo tipo de desechos de obras como mosaicos, cementos, ladrillos y tejas viejas. También cubiertas, electrodomésticos, mascotas muertas, colchones y todo lo que se pueda uno imaginar. Es una zona de polvo, basura y malos olores.

Si bien la Municipalidad, con el desarrollo del Plan Vial Zona Sur, arregló el camino de tierra para que se utilice en la pavimentación de la Excombatientes, ahora ya quedó obsoleta y volvieron las camionetas y los camiones a tirar de todo. Son empresa de construcción, de mantenimiento de automotores, y todo tipo de vecinos los que arrojan todo ahí. A los pocos metros viven familias y todo se vuelve insoportable.

La Municipalidad, junto al Ejército Argentino, realizaron un operativo de saneamiento de esos terrenos baldíos en abril del año pasado donde fue impresionante las cosas que encontraron, además de ver el fenómeno de alimañas huyendo de la acción de las maquinarias. Fuentes municipales informaron que el propietario ya había sido notificado para que realice la limpieza del terreno pero al hacer caso omiso, se labró un acta de infracción, se lo multó y se imputarán los costos operativos. Pero nada se logró. Son los mismos salteños los que tiran la basura.

Al problema de la basura y de la consecuente enfermedad por todo lo malo que sale de ahí se le suma al de la inseguridad. Fueron varios los hechos de robos en los automóviles que sufren los vecinos. Informaron que el mes pasado se llevaron un automóvil y que luego apareció en la ciudad.

Salir a caminar por ahí es un peligro y cuando llueve todo se vuelve intransitable.

Los vecinos volvieron a pedir a la Municipalidad que vuelva a limpiar, pero también pide algún tipo de campaña para que luego las empresas y los vecinos no tiren la basura como si fuese un vertedero.