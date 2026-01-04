PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
La caída de Maduro
cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
La caída de Maduro
cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

EEUU afirmó que solo dialogará con el nuevo mando venezolano si toma "las decisiones adecuadas"

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, recalcó que Washington mantendrá una “postura de vigilancia constante” sobre el proceso de transición.
Domingo, 04 de enero de 2026 15:07
Marco Rubio, secretario de Estado.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este domingo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los actuales líderes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, aunque advirtió que la relación dependerá exclusivamente de las acciones que tome el nuevo mando en Caracas. 

Durante una entrevista de la cadena CBS News, el funcionario norteamericano dejó en claro que Washington mantendrá una postura de vigilancia constante sobre el proceso de transición iniciado tras el operativo militar del sábado.

Delcy Rodríguez estará al mando de Venezuela durante la transición.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", sentenció Rubio, marcando la hoja de ruta de la administración de Donald Trump para el futuro inmediato del país caribeño. El secretario de Estado evitó dar detalles sobre acuerdos específicos, pero fue tajante respecto a las consecuencias de un posible incumplimiento de las expectativas estadounidenses. "Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión", añadió, sugiriendo que las sanciones y la presencia operativa en la región siguen vigentes como mecanismos de control.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de reorganización del poder en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la salida de Maduro hacia una prisión federal en Nueva York. 

Con esta postura, Washington busca asegurar que el vacío de poder dejado por el líder chavista sea ocupado por una conducción que responda a los criterios de "justicia y libertad" promovidos por la Casa Blanca, bajo la amenaza latente de profundizar el aislamiento económico y diplomático si el rumbo político no satisface los intereses de la región.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD