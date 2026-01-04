PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Venezuela
Liga Nacional de Voley
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Manchester City
Metropolitan Detention Center
cambios de recorridos
Basurales
Gobierno de Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Venezuela
Liga Nacional de Voley
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Manchester City
Metropolitan Detention Center

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Los Infernales y Gimnasia y Tiro juegan hoy en el Delmi

Los dos equipos salteños que jugarán la Liga Nacional de Vóley enfrentarán en amistosos a Ciudad nieva de Jujuy, a las 18 y a las 20 horas.
Domingo, 04 de enero de 2026 17:35
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de la presentación el viernes pasado de los dos equipos salteños que disputarán la Liga Nacional de Vóley representando a la provincia, Los Infernales en masculino y Gimnasia y Tiro en femenino disputarán esta tarde en el estadio Delmi dos amistoso preparativos para la temporada 2026.
De esta manera, a partir d elas 18 horas y en la categoría femenino, el albo se enfrentará al seleccionado de Ciudad Nieva de Jujuy.
Por su parte, a las 20 horas y en categoría masculino, Los Infernales Voley harán lo propio también frente a  Ciudad Nieva de la misma provincia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD