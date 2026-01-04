Cómo es el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la cárcel donde están detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn es una prisión federal de Estados Unidos destinada a albergar a personas procesadas por la Justicia federal, muchas de ellas acusadas de delitos graves y complejos. A diferencia de una cárcel común, el MDC funciona principalmente como una instalación de detención preventiva, donde los internos aún no han recibido una condena firme, pero enfrentan causas judiciales de alto impacto. Tras su detención en Caracas, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde actualmente se encuentran alojados en el MDC mientras enfrentan cargos federales.

Ubicado en el barrio Sunset Park, al suroeste de Brooklyn, el edificio de hormigón gris se levanta como una estructura cerrada, austera y altamente vigilada. Desde hace años, el MDC es señalado por jueces, abogados y organizaciones civiles como una de las cárceles federales más problemáticas del país.

Cuántas personas aloja y qué tipo de detenidos tiene

El MDC Brooklyn fue inaugurado a comienzos de la década de 1990 y tiene una capacidad teórica cercana a las 1.300 personas. Sin embargo, distintos informes y registros judiciales indican que en varios períodos funcionó por encima de ese número, lo que generó presión sobre el personal, las celdas y los servicios básicos.

Cuenta con instalaciones al aire libre para la realización de actividades recreativas, una unidad médica propia con consultorios y una sala dental. Además, una biblioteca y programas educativos.

Allí se alojan:

Personas acusadas de narcotráfico internacional.

Imputados por crimen organizado.

Detenidos por terrorismo o financiamiento ilícito.

Acusados de fraudes financieros millonarios.

Exfuncionarios y líderes políticos extranjeros.

Inmigrantes bajo custodia federal en causas penales.

No es una cárcel de cumplimiento de condenas largas: la mayoría de los internos espera juicio, sentencia o traslado a otro penal.

Cómo son las celdas y la vida diaria

Las celdas del MDC son pequeñas, generalmente compartidas por dos personas, con camas cucheta, un inodoro metálico, un lavamanos y espacio reducido para pertenencias personales. La iluminación es artificial y el contacto con el exterior es mínimo.

La rutina diaria está marcada por:

Horarios estrictos.

Recuentos frecuentes.

Comidas estandarizadas.

Acceso limitado a recreación.

Comunicación controlada con abogados y familiares.

Abogados defensores han señalado que el encierro prolongado, sumado al estrés de causas graves, impacta psicológicamente incluso en detenidos de alto perfil.

Denuncias por condiciones y derechos humanos

El MDC Brooklyn acumula años de denuncias por parte de:

Organizaciones de derechos civiles.

Defensores públicos.

Jueces federales.

Familiares de detenidos.

Entre los problemas más señalados figuran:

Hacinamiento en determinados períodos.

Falta de mantenimiento edilicio.

Cortes de electricidad y calefacción en inviernos extremos.

Demoras en la atención médica.

Confinamientos prolongados en celdas.

En fallos judiciales, algunos magistrados llegaron a describir las condiciones como “inhumanas” o “inaceptables para un sistema democrático”, aunque el Buró Federal de Prisiones sostiene que se trata de una instalación operativa bajo estándares federales.

Violencia interna y clima de tensión

A diferencia de cárceles de baja seguridad, el MDC alberga a detenidos con altos niveles de conflictividad. Se registraron:

Peleas entre internos

Ataques con armas improvisadas

Redes de contrabando interno

Incidentes graves que derivaron en procesos judiciales

Los presos, por ejemplo, denuncian violaciones como confinamientos prolongados, la prohibición de salir visitas o de salir de sus celdas, de recibir llamados, ducharse o hacer ejercicios. Desde 2021, al menos cuatro reclusos se suicidaron allí. En junio de 2024, un preso de 37 años murió apuñalado; un mes después fue el turno de otro recluso, también herido en una pelea.

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó causas contra grupos de internos por violencia organizada dentro del penal, lo que refleja el nivel de tensión que puede existir puertas adentro.

El penal también fue criticado por la respuesta de su dirección a los distintos problemas de infraestructura que enfrenta desde hace años y también a la pandemia de Covid.

Presos “ilustres” que pasaron por el MDC

El MDC Brooklyn se volvió conocido a nivel mundial por alojar a acusados de altísimo perfil mediático, entre ellos:

Sean “Diddy” Combs

El famoso productor y empresario musical estadounidense fue detenido en el MDC en relación con cargos federales. Su detención atrajo atención mediática debido a su alto perfil y las denuncias de condiciones inadecuadas en la prisión.

Sam Bankman-Fried

Fundador de la plataforma de criptomonedas FTX , detenido en diciembre de 2022, enfrentó múltiples cargos federales relacionados con fraude y mal manejo de fondos. Pasó por el MDC Brooklyn mientras esperaba su juicio en uno de los casos más significativos en el ámbito financiero.

Ghislaine Maxwell

Acusada de traficar menores de edad en conexión con Jeffrey Epstein, Maxwell estuvo detenida en el MDC Brooklyn antes de ser sentenciada. Su caso, que involucra tráfico sexual internacional, fue uno de los más mediáticos de la década.

Juan Orlando Hernández

Expresidente de Honduras , arrestado en 2022 por cargos de narcotráfico y corrupción. Fue detenido en el MDC Brooklyn mientras espera juicio. Su caso generó gran cobertura, ya que fue el primer expresidente hondureño extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos federales.

Rafael Caro Quintero

Líder histórico del Cártel de Guadalajara , detenido en 2022 tras una larga huida. Caro Quintero enfrenta cargos de homicidio y narcotráfico internacional, y fue trasladado al MDC mientras espera el inicio de su juicio en EEUU.

Luigi Mangione

Acusado de asesinar a Brian Thompson , CEO de UnitedHealthcare . Su caso conmocionó el sector empresarial y, tras su arresto, fue detenido en el MDC de Brooklyn. Mangione enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

R. Kelly

El cantante estadounidense, condenado por delitos sexuales y tráfico de menores, pasó tiempo en el MDC Brooklyn durante su juicio. Su caso fue uno de los más mediáticos, dado su estatus de estrella y la gravedad de las acusaciones.

La presencia de detenidos famosos no implica privilegios sustanciales: las reglas son las mismas, aunque suelen aplicarse protocolos de seguridad más estrictos.

Seguridad y aislamiento

El MDC cuenta con:

Vigilancia permanente

Cámaras en pasillos y sectores comunes

Custodia armada

Restricciones severas de movimiento

En casos sensibles, algunos detenidos pueden quedar bajo régimen de aislamiento administrativo, con menos contacto social y mayor control, una medida legal pero muy cuestionada por su impacto psicológico.

Por qué este penal es clave en causas federales

Tras el cierre del Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, el MDC Brooklyn quedó como la principal cárcel federal activa en Nueva York para detenidos de causas importantes. Por eso, la mayoría de los acusados que enfrentan juicios federales en Manhattan terminan allí.

Qué implica estar detenido allí hoy

Para cualquier detenido —sea un ciudadano común o un exjefe de Estado— el MDC implica:

Encierro estricto

Limitaciones severas de contacto

Exposición a un entorno hostil

Dependencia total del proceso judicial

En ese contexto, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen alojados allí mientras la Justicia estadounidense define los próximos pasos de un proceso que puede extenderse durante meses o años.