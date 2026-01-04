Desprendimientos en la Ruta Nacional 9: piden circular con extrema precaución

Vialidad Nacional informó que se debe circular con extrema precaución sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo comprendido entre los kilómetros 16 y 17, desde la localidad de Alto La Sierra hasta el límite con la provincia de Jujuy. El aviso fue emitido frente a la presencia de desprendimientos y caída de piedras tanto sobre la banquina como sobre la calzada.

Según detalla el comunicado oficial, las lluvias persistentes que afectan a toda la zona incrementan el riesgo de nuevos desprendimientos, lo que representa un peligro para quienes transitan por el sector. En ese marco, las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, respetar estrictamente la señalización vial y evitar maniobras bruscas durante todo el recorrido afectado.

Asimismo, se aconseja viajar preferentemente de día para mejorar la visibilidad y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas y del terreno.

Vialidad Nacional informó además que mantiene guardia permanente en el lugar para monitorear la situación y actuar ante eventuales riesgos para la circulación.

Desde el organismo recordaron que los usuarios pueden consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través del sitio oficial y que, ante emergencias, se encuentra disponible la atención las 24 horas mediante los canales habilitados.