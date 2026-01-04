PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La caída de Maduro
La caída de Maduro
Manchester City
Metropolitan Detention Center
Voto electronico
Embarcación
Ruta nacional 9
La caída de Maduro
Cine
La caída de Maduro
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Manchester City
Metropolitan Detention Center
Voto electronico
Embarcación
Ruta nacional 9
La caída de Maduro
Cine
La caída de Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Desprendimientos en la Ruta Nacional 9: piden circular con extrema precaución

Vialidad Nacional emitió un breve comunicado por el estado de la Ruta Nacional Nº 9, entre Alto La Sierra y el límite con Jujuy, donde se registran desprendimientos y caída de piedras sobre la calzada debido a las lluvias persistentes.
Domingo, 04 de enero de 2026 21:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Vialidad Nacional informó que se debe circular con extrema precaución sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo comprendido entre los kilómetros 16 y 17, desde la localidad de Alto La Sierra hasta el límite con la provincia de Jujuy. El aviso fue emitido  frente a la presencia de desprendimientos y caída de piedras tanto sobre la banquina como sobre la calzada.

Según detalla el comunicado oficial, las lluvias persistentes que afectan a toda la zona incrementan el riesgo de nuevos desprendimientos, lo que representa un peligro para quienes transitan por el sector. En ese marco, las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, respetar estrictamente la señalización vial y evitar maniobras bruscas durante todo el recorrido afectado.

Asimismo, se aconseja viajar preferentemente de día para mejorar la visibilidad y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas y del terreno.

Vialidad Nacional informó además que mantiene guardia permanente en el lugar para monitorear la situación y actuar ante eventuales riesgos para la circulación.

Desde el organismo recordaron que los usuarios pueden consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través del sitio oficial y que, ante emergencias, se encuentra disponible la atención las 24 horas mediante los canales habilitados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD