Espectacular presentación del voley de elite en el microestadio Delmi

Luego de la presentación en sociedad del viernes último, los seleccionados de Gimnasia y Tiro y de Los Infernales, quienes jugarán la Liga Nacional de Vóley de la temporada 2026, se mostraron en el microestadio Delmi ante un imponente marco de público que colmó sus tribunas.

Es que el equipo femenino del albo se enfrentó en un amistoso a sus pares de la jujeña Ciudad de Nieva, mientras que los Los infernales hicieron lo propio en masculino ante un combinado de la misma ciudad jujeña.

Pero si bien el resultado fue anecdótico, a pesar de la derrota mínima de las chicas y un excelente triunfo de los varones, los equipos salteños buscaron "calentar motores" y cuidar los últimos refuerzos que llegaron a ambos clubes de cara a la exigente temporada nacional.

Cabe destacar que Los Infernales, dirigidos por Marcos Milinkovic, disputarán el torneo con formato ida y vuelta y un total de 14 partidos en fase regular.

Por su parte, el equipo femenino de la Vicente López, conducido por Juan Ulloa, jugará en Mendoza el certamen nacional desde el 17 al 28 de febrero con el sistema de burbujas. El "sistema burbujas" en vóleibol se refiere a un formato de competición donde los equipos se agrupan en sedes únicas y geográficas para jugar partidos continuos, minimizando viajes.

Pero lo cierto es que tanto Gimnasia y Tiro como Los Infernales mostrarán una fuerte apuesta al voley salteño durante esta temporada.

En sociedad

Pero lo cierto es que el viernes pasado, los dos combinados fueron presentados en sociedad y en la oportunidad, el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, destacó el acompañamiento del Gobierno a los equipos de voley que buscarán ser protagonistas en la Liga Nacional al asegurar que "vamos a acompañar a los dos equipos que representarán a Salta en un torneo con mucha jerarquía y de muy alto nivel, como lo es la Liga Nacional deseándoles el mayor de los éxitos. Estos equipos serán protagonistas en el certamen y elevarán la bandera de la provincia a lo más alto".

Por su parte, el presidente de la subcomisión de Voley de GyT, Luciano Acedo Salim, destacó que "agradecemos al Gobierno provincial que a través de la Agencia nos permitirá la ayuda económica correspondiente para competir en tierra cuyana la Liga Nacional y queremos continuar la buena senda de terminar entre las mejores cinco del campeonato".

En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la Federación Salteña de Voley, Rodolfo Bohuid, el presidente de la Subcomisión de Los Infernales Voley, Darío Ocampo, y los entrenadores Marcos Milinkovic y Juan Ulloa.