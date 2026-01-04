Un enfrentamiento armado en Villa Lavalle terminó con heridos y un joven detenido

La madrugada había quedado atrás, pero el eco del enfrentamiento seguía latente en Villa Lavalle. No se trató de un hecho aislado ni de una pelea menor: el cruce entre grupos de personas terminó con heridas graves provocadas por el uso de un arma de fuego, una situación que alarmó de sobremanera a los vecinos y activó una investigación judicial de alcance barrial.

A partir de las denuncias presentadas por los damnificados, el caso comenzó a tomar forma en los despachos judiciales y en las oficinas policiales. La pesquisa quedó en manos del Grupo Investigativo 3B, que avanzó en la reconstrucción de lo ocurrido, el relevamiento de testimonios y la identificación de los presuntos involucrados.

Con el correr de los días, la investigación permitió ubicar a un joven de 21 años como uno de los señalados en el hecho. Para avanzar en la causa, se dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del sur capitalino, con el objetivo de reunir pruebas clave y evitar la dispersión de elementos vinculados al enfrentamiento.

Los procedimientos se concretaron en cuatro inmuebles ubicados en Villa Lavalle, barrio 26 de Marzo y el asentamiento 20 de Junio, con la colaboración del Grupo Investigativo 4B. En esos operativos, los efectivos lograron el secuestro de armas blancas y otros elementos de interés para la causa, que ahora forman parte del expediente judicial.

Como resultado de estas medidas, el sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el grado de participación de otras personas en el violento episodio. La causa está caratulada como lesiones graves y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.

En el plano judicial, intervienen la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 5, que supervisan las actuaciones y definirán los próximos pasos procesales. En paralelo, el caso vuelve a poner en foco la violencia armada en contextos barriales, una problemática que genera preocupación entre los vecinos y exige respuestas coordinadas entre la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, en Villa Lavalle y los barrios aledaños, el episodio dejó una marca: la certeza de que un enfrentamiento puede escalar en segundos y alterar la vida cotidiana, y la expectativa de que la investigación permita esclarecer completamente lo ocurrido.