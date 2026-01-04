Con ayuda de su madre, intentó escapar por las vías tras un crimen en Embarcación

El destino de dos hombres se cruzó de forma trágica en las calles del barrio Eva Perón, en la localidad de Embarcación, dejando como saldo una vida truncada y una huida desesperada que terminó bajo custodia policial. Lo que comenzó como una discusión en la vía pública escaló rápidamente hacia una violencia irreversible, transformando una tarde de barrio en una escena de criminalística.

Según el relato de los testigos, el enfrentamiento tuvo como protagonistas a un joven de 22 años, conocido en la zona por el apodo de "Gallito", y a un hombre de 30 años, apodado "Puro". Por motivos que la justicia aún intenta establecer, el altercado verbal pasó a la agresión física cuando el menor de ellos extrajo un puñal y le asestó una estocada certera en el abdomen a su oponente.

La gravedad de la herida fue tal que la víctima, tras recibir el impacto, logró caminar unos pocos metros en un intento agónico por pedir auxilio, hasta desplomarse en medio de la calle. A pesar de los esfuerzos por asistirlo, el deceso de "Puro" fue instantáneo, quedando el cuerpo en el lugar ante la mirada atónita de quienes transitaban por la zona.

El rastro sobre los rieles

Cometido el ataque, "Gallito" (así fue identificado, no por su nombre y apellido) no buscó refugio solitario. Se dirigió hacia su domicilio donde, en una decisión que ahora complica la situación legal de su familia, su madre habría decidido acompañarlo en la fuga. La estrategia consistió en evitar las rutas principales y emprender una caminata a pie por las vías del ferrocarril, buscando la cobertura de la geografía ferroviaria para eludir los controles.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue profesional y coordinada. Bajo la supervisión directa del Comisario Mayor Mario Gómez, se activó un plan de búsqueda que involucró al Grupo de Intervención Conjunta (GIC), personal de Infantería y efectivos de la Brigada de Investigaciones.

El despliegue de las distintas divisiones del Distrito permitió cercar a los prófugos. El operativo culminó con éxito cuando los uniformados interceptaron a madre e hijo en las inmediaciones de la escuela de La Quena. La efectividad en el rastrillaje evitó que los sospechosos lograran salir del radio de cobertura local, garantizando que el presunto autor quedara a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, ambos permanecen detenidos. Mientras la comunidad de Embarcación intenta recuperar la calma tras el violento episodio, la justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el grado de participación de la mujer en la huida y cerrar el círculo sobre un homicidio que vuelve a poner de luto al norte provincial.

Fuente UVC Canal 10 de Embarcación