PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidio en Embarcación
Venezuela
Corte de enregía eléctrica
mojones del carnaval
La Caldera
León XIV
Reino Unido
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Homicidio en Embarcación
Venezuela
Corte de enregía eléctrica
mojones del carnaval
La Caldera
León XIV
Reino Unido
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

VIDEO: Maimará celebró el año nuevo con la tradicional chaya de mojones

La ceremonia ancestral reunió a comparsas, familias y visitantes en torno a los mojones, espacios sagrados donde se realizan ofrendas a la Pachamama y se marca el inicio del tiempo festivo en la Quebrada de Humahuaca. 
Domingo, 04 de enero de 2026 09:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ceremonia ancestral volvió a reunir a cientos de personas en la Quebrada de Humahuaca, en una jornada marcada por la música, las ofrendas y el fuerte sentido comunitario que distingue a esta festividad andina.

La localidad jujeña de Maimará fue nuevamente escenario, el pasado 1 de enero, de una de las expresiones culturales más representativas del norte argentino: la Chaya de Mojones. Como ocurre cada comienzo de año, vecinos y visitantes de distintos puntos de Jujuy y del país se congregaron para participar de un rito que combina tradición, identidad y celebración colectiva.

Durante la jornada, la presencia de bandas de música, comparsas, familias enteras y turistas le dio al pueblo un clima festivo sostenido a lo largo del día. Las calles se poblaron de color, sonidos y encuentros, mientras las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron la alegría de quienes eligieron ser parte de una ceremonia que, año tras año, gana mayor convocatoria.

 

 

 

En las últimas décadas, la Chaya de Mojones se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la Quebrada de Humahuaca, impulsada tanto por su valor simbólico como por el creciente interés cultural y turístico. El uso de vestimentas tradicionales, la música en vivo y el espíritu comunitario transforman a Maimará en un punto de encuentro cargado de significado.

El mojón ocupa un lugar central dentro de la celebración. Se trata del punto de encuentro de cada comparsa, donde se reúnen sus integrantes y también quienes se van sumando a lo largo de la jornada. Estas estructuras, formadas por piedras apiladas en forma triangular, tienen un profundo sentido simbólico y espiritual: cada comparsa posee su propio mojón, que representa el vínculo directo con la Pachamama.

Es allí donde se realiza uno de los momentos más significativos del ritual: el desentierro y posterior entierro del diablito del carnaval, una figura que simboliza el inicio del tiempo festivo y la liberación de la alegría colectiva. Además, durante el 1 de enero, los participantes realizan ofrendas de bebidas, que se arrojan sobre el mojón como gesto de agradecimiento y pedido de protección a la Madre Tierra.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD