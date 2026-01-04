Reino Unido y Francia bombardean supuesto almacén de armas del EI en Siria

Aviones británicos y franceses han llevado a cabo un ataque conjunto contra una instalación subterránea en Siria que había sido ocupada por el Estado Islámico, según ha informado el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

De acuerdo a The Guardian, el sábado por la noche se lanzaron bombas guiadas para atacar los túneles de acceso al sitio, en la región montañosa cerca de la antigua ciudad de Palmira, en el centro del país.

"Los primeros indicios apuntan a que el objetivo fue atacado con éxito", declaró el ministerio en un comunicado. Se utilizaron aviones de combate Typhoon FGR4 para bombardear el objetivo, con el apoyo de un avión cisterna Voyager.

La instalación probablemente se había utilizado para almacenar armas y explosivos, y el área circundante estaba desprovista de civiles, dijo el ministerio.

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que el Reino Unido estaba decidido a "unirse hombro con hombro con nuestros aliados" para «acabar con cualquier resurgimiento» del EI.

Healey agradeció a los miembros de las fuerzas armadas involucrados en la operación «para eliminar a los peligrosos terroristas que amenazan nuestra forma de vida».

Aviones occidentales han estado realizando patrullas para detener el resurgimiento del grupo terrorista que gobernó partes de Siria hasta 2019.