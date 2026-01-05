Antonio Marocco: "Al Estado no hay que achicarlo, hay que hacerlo eficiente"

"Las provincias son fundantes de la Nación, pero muchas veces el federalismo queda solo en el discurso", sostuvo Antonio Marocco en su visita a El Tribuno. El también titular del Senado repasó la gestión, defendió el voto electrónico y habló de salarios y federalismo, entre otros temas. "No es un tema de toma y daca, es un tema de racionalidad", afirmó sobre las negociaciones paritarias que se viene con los trabajadores estatales, en la primera quincena de febrero.

Si tiene que hacer un balance del 2025, ¿con qué se queda?

Son muchos los temas, pero hemos hecho un trabajo muy importante en salud y también hemos cumplido las metas y expectativas que teníamos en educación. En materia de seguridad se dio un paso adelante, que no es menor. Estos son los principales temas que están en la vida cotidiana de la sociedad y, en ese marco, el balance es positivo en cada uno de los frentes en los que el Estado provincial presta servicios, servicios que no son otra cosa que derechos que tiene la ciudadanía.

Siempre falta, no podemos decir que estamos al 100%. Pero hay que analizar el contexto en el que se gestiona. En los seis años que llevamos de gestión, acompañando al gobernador Gustavo Sáenz, atravesamos permanentemente crisis: crisis económica, pandemia, sequías, incendios y ahora fenómenos climáticos extremos. A pesar de todas esas dificultades, uno puede hacer un balance, sacar conclusiones y decir: creo que es por acá, creo que este es el camino y también identificar dónde se puede mejorar. Ese es el desafío permanente de la gestión.

Arranca un año no electoral como el 2026 y con un panorama económico complejo. ¿Qué espera y en qué van a hacer foco?

Es un año complicado, sin dudas, pero hay algunas cuestiones que empiezan a sincerarse. Venimos viendo y negociando de manera permanente las problemáticas que existen en educación, en salud, en seguridad -que son áreas que nos atañen directamente- y también en justicia, dentro del ámbito provincial.

En materia de educación, hay una política nacional que definió cuáles son las temáticas prioritarias para la aplicación de recursos. Eso no siempre se conjuga con lo que la provincia invierte y sostiene, pero es una decisión que fue acompañada por el voto de los salteños. El achicamiento del presupuesto educativo, los recortes a las universidades y a las escuelas técnicas estaban anunciados. La gente votó y eso es lo que hoy se aplica a nivel nacional.

La Nación no tiene establecimientos educativos propios que administrar, pero sí define cómo se distribuyen recursos que son producto del esfuerzo de las provincias. Eso es lo que hoy se discute en el Parlamento, que sancionó el presupuesto nacional y que las provincias debemos entender y afrontar.

En ese contexto, Salta mantiene equilibrio fiscal, ha reducido su deuda y la viene pagando. Eso nos permite tener cierta capacidad de inversión. Se va a seguir trabajando fuerte en educación y en salud. En estos seis años el Gobierno hizo una inversión enorme en el sistema sanitario, no solo en los hospitales de la capital, sino también en el interior, con servicios de diálisis, oncología y atención especializada. Es una inversión muy importante que muchas veces no se dimensiona.

Usted mencionó el Parlamento. ¿Qué responde cuando le dicen que los legisladores que responden a Sáenz terminan siendo funcionales a La Libertad Avanza cuando votan en el Congreso?

No es que sean funcionales, es la política. Es lo que han votado los salteños. Los recortes presupuestarios que iba a haber en la educación universitaria y en la educación técnica eran conocidos. La aplicación de esos recursos se discute con la Nación, no es una decisión provincial.

Esto debe quedar muy claro: son decisiones del Gobierno nacional que los salteños apoyaron con su voto. No es que los legisladores hayan votado a libro cerrado una propuesta. Se discutió y se debatió. La democracia se ejerce eligiendo representantes y, en este caso, la representación que eligió Salta mayoritariamente en las elecciones nacionales es afín al Gobierno nacional. Eso también hay que entenderlo como parte del sistema democrático.

Hace algunos meses usted planteó la posibilidad de una reforma constitucional para eliminar las elecciones de medio término. ¿Sigue pensando lo mismo?

Sí, seguimos trabajando en eso. Estoy trabajando con un equipo y ya mantuve conversaciones informales con constitucionalistas de Salta. Es una idea que impulso personalmente. Después de hacer un trabajo serio, que estimamos terminar entre marzo y abril, se lo voy a presentar al gobernador para que evalúe si es oportuno avanzar.

La reforma de 2021 fue impulsada cuando Gustavo Sáenz era senador provincial. Ahora estamos analizando otros temas que podrían incorporarse: el Consejo de la Magistratura, la división administrativa de la provincia, que se rige por una ley de 1929. La tecnología y las vías de comunicación cambiaron por completo la realidad territorial.

Hay departamentos muy extensos y desconectados internamente, como Rivadavia. Otros casos como La Candelaria, San Lorenzo o Anta también merecen análisis. No se trata de eliminar departamentos, sino de discutir, modernizar y ordenar mejor la provincia. No hay que tenerle miedo a las discusiones ni a los debates. Lo importante es evaluar si es el momento adecuado para hacerlo.

En las elecciones nacionales se utilizó la Boleta Unica de Papel. ¿Cree que es conveniente para Salta o prefiere mantener el voto electrónico?

La boleta única funcionó bien, el recuento fue rápido, eso es cierto. Pero sigo pensando que el voto electrónico es el mejor sistema. Acompañé su implementación cuando fui ministro y gobernaba Juan Manuel Urtubey. Tenemos muchas elecciones realizadas con este sistema y permitió terminar con el fraude, el voto comprado y el apriete.

El ciudadano es su propio auditor: vota en pantalla, recibe el comprobante en papel y puede verificarlo antes de colocarlo en la urna. Eso le da una transparencia enorme. El sistema puede mejorarse, hay que seguir perfeccionándolo, incorporar a las universidades, fortalecer los controles. Pero fue un acierto para Salta y nos dio liderazgo en el norte argentino.

La tecnología siempre tiene riesgos, como todo. También se hackean tarjetas bancarias. Pero los beneficios del voto electrónico superan ampliamente las dificultades.

Se habla de achicar el Estado y reducir gastos. ¿Comparte esa mirada?

Al Estado no hay que achicarlo, hay que hacerlo eficiente. Son dos cosas distintas. Cuando el Estado es eficiente, las quejas disminuyen. Si en un sistema educativo con más de 3.000 establecimientos, 400.000 estudiantes y más de 30.000 docentes hay 190 casos problemáticos al año, hay que analizarlos, corregirlos y controlarlos, pero no deslegitimar todo el sistema.

La clave está en la presencia del Estado, en el control y en la eficiencia. Cuando el Estado funciona bien, los problemas se reducen.

En la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta y en el Senado, los legisladores de La Libertad Avanza dijeron que la Legislatura provincial es una escribanía del Ejecutivo. ¿Qué le genera esa crítica?

No coincido. En la última sesión del año le di la palabra no menos de 15 veces al senador por la Capital (Roque Cornejo, de La Libertad Avanza) y se la voy a seguir dando. Me gusta que hable, que exponga sus ideas y que entienda que la democracia funciona por mayorías.

Espero que sea un buen senador, que participe de las votaciones, que fundamente sus posiciones. Decir que la Legislatura es una escribanía demuestra desconocimiento de cómo funciona la representación parlamentaria.

Este año, el Gobierno provincial otorgó 23% de aumento a los estatales, con un bono de $200 mil, pero la inflación anual rondará el 30%, con este escenario en la paritaria de febrero, los gremios pedirán una recomposición y luego aumentos, ¿cómo ve esa disputa?

Hay que optimizar recursos y mejorar la recaudación. La provincia mantuvo equilibrio fiscal y estuvo por encima de la inflación en los últimos años. Las negociaciones salariales no son un toma y daca, son un ejercicio de racionalidad, de analizar los recursos disponibles y las posibilidades reales del Estado.

Las conversaciones están previstas para febrero y creemos que siempre se logra un entendimiento acorde al contexto. Iremos viendo cómo evoluciona la coyuntura.

Todos los años vuelven las crecidas del Pilcomayo. ¿Qué está faltando?

Faltan obras estructurales. El Bermejo es binacional y el Pilcomayo es trinacional. Mientras no se hagan las obras que se tienen que hacer, no vamos a resolver el problema. Hace décadas que se habla de la canalización del Bermejo y existe una comisión específica desde hace más de 50 años.

Ahí tiene que aparecer la Nación con recursos. Este es el federalismo que hay que discutir en serio. Muchas veces el federalismo queda solo en el discurso y no en los hechos.

¿Ve una salida política con el nuevo escenario en el Congreso?

Sí. El Congreso va a tener un rol central. Se van a discutir políticas y muchas de ellas van a tener que revisarse. Eso lo van a impulsar las propias provincias y ahí van a aparecer los liderazgos de los gobernadores. El norte grande tiene un potencial enorme: energía, alimentos, minería. El corredor bioceánico Capricornio es clave y necesita grandes obras de infraestructura para integrarnos al desarrollo regional.

Sobre el puente entre Misión La Paz y Paraguay, ¿quién financiaría la obra?

Paraguay. En reuniones con autoridades paraguayas se confirmó que ese país se hará cargo de la construcción. Es un gesto de reciprocidad, ya que el puente Pozo Hondo–Misión La Paz fue construido por Salta hace más de 40 años.

¿Cómo ve a Gustavo Sáenz para un próximo mandato, en 2027?

Muy bien. Tiene fuerza, experiencia y liderazgo. Imaginese lo acompaño yo con 79 años, que no va a tener fuerzas el gobernador con 55.

¿Ve al intendente Emiliano Durand dentro de ese esquema y buscando la reelección?

La política es dinámica. El conductor del espacio, que es Gustavo Sáenz, evaluará las opciones. Hasta ahora venimos bien y por qué no seguir haciéndolo bien.

¿Usted se baja de ese proyecto político?

No, no me bajo de ningún barco. No es mi costumbre. Me gustan los desafíos.

¿Qué mensaje les dejó la última elección?

Hicimos una propuesta clara, la explicamos en el Pacto de Salta y tuvimos una buena respuesta. Una derrota electoral (con la Libertad Avanza, porque el frente oficialista Primero los Salteños salió segundo) está en los libros, pero no impide seguir trabajando por lo que uno cree que necesita la provincia. Ese mensaje sigue vigente.