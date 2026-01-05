Lo que dejó la actividad en Diputados en Salta

Durante el 2025, el gobernador Gustavo Sáenz promulgó un total de 37 leyes sancionadas por la Legislatura provincial. Del total, 18 iniciativas fueron de autoría de diputados, 11 ingresaron desde el Poder Ejecutivo, 6 se originaron en el Senado y las dos restantes fueron remitidas por el Poder Judicial, reflejando una producción normativa diversa y transversal.

Entre las leyes impulsadas por la Cámara de Diputados que ya se encuentran en vigencia, se destaca el incremento de las penas para quienes dejen animales sueltos en la vía pública, una medida adoptada ante el aumento de siniestros viales provocados por esta problemática, especialmente en rutas y zonas periurbanas.

También se aprobaron normas orientadas a la ampliación de derechos sociales, como la extensión de los días de licencia para padres adoptivos, y disposiciones destinadas a proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes, entre ellas la prohibición de ingreso a casinos y eventos deportivos para personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios.

Una intensa actividad

El año estuvo marcado por una intensa actividad parlamentaria. En total, los diputados presentaron 1.740 proyectos, entre iniciativas de ley, resolución y declaración. De ese número, 242 fueron proyectos de ley, 786 de resolución y 712 de declaración. A lo largo de las 32 sesiones realizadas durante el año, se aprobaron 62 proyectos de ley, 605 de resolución y 247 de declaración.

El 2025 también significó un importante recambio institucional en la Cámara de Diputados. En las elecciones provinciales se renovaron 30 bancas, de las cuales 24 fueron ocupadas por nuevos legisladores, dando lugar a una nueva configuración del cuerpo. Actualmente, la Cámara Baja está integrada por los bloques Todos por Salta (34 diputados), Por Salta (10) y La Libertad Avanza (9), además de siete monobloques: Unión Cívica Radical, Unión Salteña UCR, Salta Independiente, Doctor René Favaloro, Frente Liberal Salteño, Independencia y Conservador Popular.