Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este lunes su retiro definitivo de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (ATP), a través de una fuerte publicación en su cuenta oficial de X.

“Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”, escribió el ex número uno del mundo, en un mensaje que generó un fuerte impacto en el ambiente del tenis internacional.

La determinación de Djokovic marca un nuevo capítulo en su relación con las estructuras dirigenciales del tenis, una tensión que se ha hecho pública en varias oportunidades a lo largo de los últimos años. El serbio, uno de los jugadores más influyentes de la historia del deporte, fue una de las voces más críticas respecto al funcionamiento interno de la ATP y a los mecanismos de toma de decisiones.

A lo largo de su carrera, Djokovic se posicionó como un referente en la defensa de los derechos de los tenistas, especialmente en lo referido a la distribución de ingresos, la representación de los jugadores y la transparencia institucional. Su salida formal de la ATP profundiza ese quiebre y vuelve a poner en el centro del debate el modelo de conducción del circuito profesional.

La publicación del actual campeón de múltiples torneos de Grand Slam no incluyó referencias a posibles pasos futuros dentro de la dirigencia del tenis, aunque su postura vuelve a reforzar la necesidad de reformas estructurales, según dejó entrever en su mensaje. La mención explícita al uso de su “voz e imagen” abre además interrogantes sobre la relación entre las figuras del circuito y los organismos que los representan.

Desde la ATP, por el momento, no hubo un comunicado oficial en respuesta al anuncio del tenista serbio. Sin embargo, la decisión de Djokovic promete generar repercusiones tanto dentro como fuera de las canchas, dada su relevancia deportiva y su peso político dentro del tenis mundial.

Con esta postura, Djokovic reafirma su perfil crítico y su intención de marcar una posición clara frente a las estructuras tradicionales del deporte, en un contexto en el que el debate sobre la gobernanza y la representación de los jugadores vuelve a cobrar protagonismo en el circuito profesional.

El comunicado completo de Novak Djokovic

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado.".

Los motivos detrás del quiebre de Djokovic y la ATP

Djokovic no ha ocultado sus diferencias con la cúpula de la ATP en los últimos años. Su salida se fundamenta en tres pilares que considera deficientes en la gestión actual:__IP__