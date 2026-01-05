Encuentran un cuerpo en un vehículo en barrio Juan Pablo II, en zona sur

A las 10 de la mañana los vecinos de barrio Juan Pablo II de zona sur dieron el alerta de la presencia de un cuerpo dentro de un vehículo estacionado sobre uno de los laterales de la cancha de fútbol del barrio.

Inmediatamente se hicieron presentes los efectivos policiales, y se realizó un perímetro de cierre para evitar que los vecinos y curiosos se acerquen al vehículo. Por el momento se desconocen datos de la persona fallecida y las razones de su muerte.

Se espera por estas horas la presencia del CIF.

Nota en desarrollo...