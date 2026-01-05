Amarela refuerza su liderazgo con soluciones integrales para la minería, el agro y la logística

Con más de 17 años de trayectoria y fuerte raíz salteña, Amarela consolida su presencia en el NOA como proveedor estratégico de maquinaria, transporte y servicios integrales. Equipos de primera línea, marcas líderes, importación a medida y una posventa que marca la diferencia son los pilares de una empresa que proyecta un 2026 con optimismo, de la mano del crecimiento del agro, la minería y un nuevo lanzamiento en generación eléctrica.

Amarela es mucho más que una empresa de comercialización de camiones y maquinaria: es un socio estratégico para quienes producen, transportan y desarrollan actividades clave en la región. “Lo que podes encontrar en Amarela es todo tipo de productos: para la minería, equipos viales, logística, transporte y productos para el agro, incluidos tractores”, explicó el gerente comercial de la firma, Miguel Esliman.

Foto: Javier Rueda

Con una trayectoria que supera los 17 años en el mercado, Amarela se especializa en brindar soluciones integrales. “Nosotros tenemos equipamiento minero, agrícola, vial y de logística. En el equipamiento minero y vial contamos con maquinaria como palas cargadoras, elevadores, compactadores y telehandlers, todo con nuestra marca Lonking. En tractores trabajamos con Agrale y Hanomag, y en logística tenemos autoelevadores Lonking y camiones Agrale, además de transporte de pasajeros en todas las medidas, hasta 48 pasajeros”, detalló.

Foto: Javier Rueda

La empresa apunta a cubrir todas las necesidades de sus clientes con una mirada amplia y personalizada. “Amarela se especializa en dar soluciones integrales al productor, al servicio minero y a la logística”, subrayó Esliman, y agrega un diferencial clave: la capacidad de importar equipos a pedido.

“Hoy estamos incorporando la posibilidad de que nos solicites el equipo que necesites y nosotros te lo importemos de cualquier lugar del mundo y te lo entreguemos, no sólo el producto, sino también la posventa”, precisó.

Posventa, el sello distintivo

Más allá de la venta, el fuerte de Amarela está en el respaldo. “El foco principal que tiene Amarela, fuera de la venta, es la posventa. Nosotros nos especializamos en posventa. Damos servicio en todos los puntos de las provincias que abarcamos: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y ahora también Chaco. Tenemos el repuesto y el respaldo de posventa”, remarcó el gerente comercial.

Foto: Javier Rueda

Este enfoque se apoya en talleres móviles, instalaciones adecuadas en cada sucursal y un equipo técnico preparado para acompañar al cliente en todo el ciclo de vida del producto.

Proyección y nuevos desafíos

Con la mirada puesta en el futuro, Amarela se proyecta con optimismo. “Nos proyectamos con un 2026 lleno de esperanza. Esperamos el arranque del sector minero y creemos que el sector productivo agrícola va a tener un muy buen año. Climatológicamente se habla de un año estable, así que creemos que los rindes del agro y de la minería van a ser buenos”, señaló Esliman.

Foto: Javier Rueda

En ese contexto, la empresa avanza con un nuevo lanzamiento estratégico: la generación eléctrica. “Estamos desarrollando un producto con marca propia, Amagen, generación eléctrica, desde 20 KVA hasta 1.800 KVA, con marca propia y con servicio propio”, anticipó.

Marcas líderes y soluciones a medida

Amarela representa marcas reconocidas y líderes en cada rubro. “Somos importadores de Lonking en equipos viales. Dentro de nuestro portfolio tenemos Agrale, Colombo como cosechadora de poroto, Apache como sembradora.

Manejamos marcas líderes”, afirmó Esliman, quien destacó que el objetivo es ofrecer siempre la mejor solución según cada necesidad.

Foto: Javier Rueda

Presencia regional y vías de contacto

La empresa cuenta con una amplia red de sucursales en el NOA:

• Casa central: Av. Paraguay 2870, Salta Capital

• Pichanal: Ruta 5 y 34

• Las Lajitas: Esquiú y Ferrer

• Monterrico: sobre la ruta que une Monterrico con Perico

• San Miguel de Tucumán: Gobernador del Campo 956

• Concepción (Tucumán): Av. Bicentenario, acceso a la ciudad

Además, Amarela está presente en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, donde los clientes pueden realizar consultas y conocer novedades.

“Si hay algo o algún producto que ustedes necesiten relacionado a lo que nosotros trabajamos, pasen por Amarela. Si no lo tenemos, se lo importamos a medida para ustedes”, invitó Esliman. Y resumió el espíritu de la empresa: “Amarela siempre cerca. Nos destaca nuestro servicio de posventa”.

Sucursal Central – Amarela

Av. Paraguay 2870, Salta

3872 25-4728

[email protected]

Horario de atención

Lunes a viernes: 08:30 a 13:00 y 14:30 a 18:30

Sábados y feriados: 09:00 a 13:00

Web: amarelasiempre.com.ar

Instagram: amarela_siempre