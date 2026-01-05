Cuba confirmó la muerte de 32 militares durante la operación que capturó a Maduro en Venezuela

Cuba ha confirmado la muerte de 32 de sus ciudadanos durante la operación militar de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 4 de enero de 2026. El gobierno cubano emitió un comunicado oficial, en el cual aseguró que las víctimas, en su mayoría militares y agentes de inteligencia, formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior cubano, y se encontraban en Venezuela en misión de cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y decretó dos días de duelo nacional por las víctimas de este ataque militar estadounidense, que también resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación fue ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses con el objetivo de desmantelar lo que la administración Trump considera una red de narcotráfico y terrorismo estatal operada desde el gobierno venezolano.

Las víctimas cubanas: ¿Quiénes eran?

Según las autoridades cubanas, los 32 muertos eran militares y agentes de inteligencia cubanos, que estaban desplegados en Caracas para colaborar con las fuerzas venezolanas en diversas tareas de seguridad y defensa. Cuba detalló que estos individuos cumplían funciones de apoyo y asesoramiento militar dentro de la cooperación bilateral que existe entre ambos países, enmarcada en acuerdos de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El comunicado del gobierno cubano no precisó las circunstancias exactas de los fallecimientos, pero describió que las víctimas murieron en lo que calificaron como "acciones combativas" llevadas a cabo durante la operación militar en Caracas. El Ministerio de Defensa de Cuba resaltó que estas muertes se produjeron como parte de la respuesta a la intervención extranjera y las fuerzas que se enfrentaron a los equipos de seguridad que rodeaban al presidente Maduro durante su detención.

La confirmación de las muertes ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte de Venezuela y Cuba, quienes califican la operación como una violación de la soberanía y una agresión "imperialista" de Estados Unidos. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) expresaron su apoyo al presidente, quien fue capturado el 4 de enero en una acción calificada como un secuestro por el régimen chavista.

El presidente Díaz-Canel de Cuba destacó la "lealtad y valentía" de los militares cubanos caídos y reiteró que las relaciones de cooperación entre Cuba y Venezuela seguirán firmes, a pesar de la intervención estadounidense. "Nuestros hermanos caídos en esta operación son mártires de la resistencia contra la agresión imperialista", señaló en un comunicado oficial.

El ataque que condujo a la captura de Maduro y Flores fue realizado por fuerzas especiales de Estados Unidos como parte de un operativo antiterrorista y de narcotráfico, en el cual también fueron arrestados varios colaboradores cercanos al régimen venezolano. Esta acción, que muchos analistas han calificado como una intervención ilegal, ha generado tensión internacional y ha colocado a EEUU en el centro del debate sobre la violación de derechos internacionales.