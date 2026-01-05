PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
Captura de Nicolás Maduro
Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
La caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
Captura de Nicolás Maduro
Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Gustavo Petro le respondió a Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

El presidente colombiano reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Trump, quien lo calificó de “enfermo” y lo acusó de ser parte del narcotráfico.
Lunes, 05 de enero de 2026 15:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, escalaron este lunes luego de que Trump calificara a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos”. En respuesta, Petro redobló la apuesta y afirmó que, a pesar de haber jurado no volver a tomar un arma, lo haría "en nombre de la Patria".

Notas Relacionadas

En un extenso posteo en sus redes sociales, Petro comenzó refiriéndose al compromiso que había asumido en 1989 de no tocar más un arma tras el Pacto de Paz, pero advirtió: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero". Su declaración se dio después de las amenazas de Trump, quien sugirió que Estados Unidos podría enviar una misión a Colombia tras la detención de Nicolás Maduro.

Petro también aprovechó para defenderse de las acusaciones de narcotráfico y de la supuesta ilegítima administración de su gobierno, resaltando que "no soy ilegítimo, ni soy narco". Además, detalló su vida personal al afirmar: "Solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".

 

 

El mandatario colombiano también destacó su confianza en el pueblo de Colombia y dejó en claro que su prioridad era la defensa de la soberanía del país. "Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra". En ese sentido, Petro instó a sus fuerzas armadas a "no disparar al pueblo y sí al invasor", calificando la amenaza de Trump como "ilegítima".

La amenaza de Trump se generó tras una rueda de prensa en la que el presidente estadounidense habló sobre la situación en Venezuela y Colombia, sugiriendo que podría aplicar una operación similar a la que utilizó en Venezuela para capturar a Maduro. “Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos, pero no lo hará por mucho tiempo”, señaló Trump

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD