5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Desmoronamiento en el cerro San Bernardo: cerraron el acceso para vehículos

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron deslizamientos de sedimento obstruyendo la calzada y causando la restricción de circulación.
Lunes, 05 de enero de 2026 16:16
En horas de la mañana de este lunes, se registraron deslizamientos de sedimento en los cerros San Bernardo y Virgen de la Inmaculada Concepción debido a las intensas precipitaciones que afectaron la región. Los desmoronamientos obstaculizaron la calzada en varios sectores, lo que llevó a la intervención de distintas unidades de la Policía de Salta, Bomberos y personal de Seguridad Vial.

Por el momento el tránsito permanece a media calzada en el ingreso al cerro de la Virgen por Tres Cerritos y en el caso del San Bernardo se levantaría en las próximas horas.

Aproximadamente a las 10, se registró un desmoronamiento en la ruta de acceso y descenso al cerro San Bernardo, a la altura de la tercera estación, lo que derivó en el cierre total del paso vehicular y peatonal en ambas direcciones. Posteriormente se colocó cinta de peligro en la zona y se montó un operativo preventivo con la participación de la Policía, Bomberos, COPAIPA (Cuerpo de Operaciones de Emergencia) y personal de Seguridad Vial. A las personas que se encontraban en la cima se les informó sobre la situación y se les indicó descender de manera peatonal, ya sea por la ruta o por las escalinatas.

Desmoronamiento en el cerro de la Virgen

El cerro de la Virgen, ubicado en la zona norte de la ciudad, también sufrió un desmoronamiento similar, lo que afectó el tránsito en la zona y llevó a las autoridades a emitir una alerta preventiva para evitar que más personas se acercaran a estos sectores de riesgo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en ninguno de los dos incidentes. Las autoridades solicitan a la población extremar precauciones y evitar circular por las zonas de los cerros hasta que se logren garantizar condiciones de seguridad.

Últimas noticias

