5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
La caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
Captura de Nicolás Maduro
Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
Policiales

Enero ya registra tres víctimas fatales en siniestros viales

El último siniestro ocurrió este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 5, donde un hombre de 72 años perdió la vida tras caer de la motocicleta en la que viajaba junto a otras dos personas.
Lunes, 05 de enero de 2026 16:57
Imagen ilustrativa tomada de Google Maps.
Este domingo, un nuevo siniestro vial fatal ocurrió en la Ruta Provincial Nº 5, a la altura de la intersección con la avenida Rivadavia, donde un hombre de 72 años perdió la vida tras caer de la motocicleta en la que viajaba junto a otras dos personas. Cristian Aguilera, jefe prensa y difusión de la Policía, explicó en declaraciones a Radio Salta que el hombre sufrió lesiones de gravedad y, tras ser asistido en el lugar, fue trasladado al hospital de Orán, donde falleció horas después debido a las heridas sufridas.

Este hecho se suma a otras dos muertes registradas en siniestros viales en lo que va de enero. Según Aguilera, el primer caso involucró a un joven de 21 años que perdió la vida tras un accidente con su motocicleta. El segundo, a un hombre de 56 años, quien murió tras colisionar su camioneta.

