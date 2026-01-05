Enero ya registra tres víctimas fatales en siniestros viales

Este domingo, un nuevo siniestro vial fatal ocurrió en la Ruta Provincial Nº 5, a la altura de la intersección con la avenida Rivadavia, donde un hombre de 72 años perdió la vida tras caer de la motocicleta en la que viajaba junto a otras dos personas. Cristian Aguilera, jefe prensa y difusión de la Policía, explicó en declaraciones a Radio Salta que el hombre sufrió lesiones de gravedad y, tras ser asistido en el lugar, fue trasladado al hospital de Orán, donde falleció horas después debido a las heridas sufridas.

Este hecho se suma a otras dos muertes registradas en siniestros viales en lo que va de enero. Según Aguilera, el primer caso involucró a un joven de 21 años que perdió la vida tras un accidente con su motocicleta. El segundo, a un hombre de 56 años, quien murió tras colisionar su camioneta.