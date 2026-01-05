PUBLICIDAD

Empresas y negocios 2025

Revolución digital de Express Telecomunicaciones

Lunes, 05 de enero de 2026 18:11

La empresa local anunció una inversión histórica en la modernización de su  infraestructura de telecomunicaciones, para llevar fibra óptica directa a los usuarios de Salta capital y San Lorenzo Chico.  

Este plan de reconversión tecnológica integral permite un salto de calidad notable  en todos los servicios que se brindan actualmente: internet residencial y  corporativo; TV HD + plataforma on demand y telefonía fija. 

Con la nueva red GPON, los clientes experimentarán una conexión más rápida,  segura y simétrica: ideal para el teletrabajo, el gaming y el consumo de  contenidos en alta definición sin interrupciones. 

"Estamos encarando este desafío con la mirada puesta en el futuro. Queremos  que el cliente sienta que su hogar o empresa vuela", explica Hernán Ferrari - Gerente de Operaciones. “Este recambio tecnológico es nuestra respuesta al  compromiso que tenemos con los salteños desde hace años”. 

Expresss marca un hito en su trayectoria y apuesta al desarrollo digital de la región

Un 2026 bajo el lema “Conectados con vos”, un año donde la empresa promete  novedades que marcarán un antes y un después en todos sus segmentos de  servicios. 

La buena noticia para los actuales abonados es que la migración a la red de fibra  óptica es completamente gratuita y beneficiará a miles de salteños. Para más  información sobre la factibilidad técnica y cómo sumarse a esta revolución  tecnológica, pueden ingresar a www.express.com.ar; IG: express.arg, o visitar el  centro de atención comercial en España 111, Salta Capital.

