PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
Rally Dakar 2026
Especial
El clima en Salta
Día de Reyes Magos
Gustavo Petro
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Cerro San Bernardo
Siniestros viales de Salta
Rally Dakar 2026
Especial
El clima en Salta
Día de Reyes Magos

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Rally Dakar 2026: un piloto argentino explotó en sus redes tras un error de su equipo

Cuestionó duramente a su equipo al señalar que no estuvo presente en el punto indicado para realizar la parada programada de cambio de neumáticos, una situación clave en el desarrollo de la jornada.
Lunes, 05 de enero de 2026 18:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El piloto argentino Pablo Copetti, que compite en la categoría challenger (la misma con la que compite Kevin Benavides) del Rally Dakar 2026, manifestó públicamente su enojo luego de un grave inconveniente ocurrido durante la segunda etapa de la competencia.

Notas Relacionadas

A través de sus redes sociales, Copetti (quien si bien nació en Córdoba, fue nacionalizado estadounidense), cuestionó duramente a su equipo al señalar que no estuvo presente en el punto indicado para realizar la parada programada de cambio de neumáticos, una situación clave en el desarrollo de la jornada.

Copetti llegó en el puesto 15 de la segunda etapa entre Yanbu y Alula y también se encuentra en esa posición en la general.

El duro posteo

“El equipo fue un desastre. No llegaron a asistirme en el pit stop en carrera. Me quedé sin gomas de recambio y vine muy despacio los últimos 80 km en 3 ruedas. HDP”, escribió el piloto, reflejando su frustración por lo sucedido.

Como consecuencia de este inconveniente, el argentino debió completar gran parte del tramo final en condiciones adversas, lo que afectó su ritmo y rendimiento en una etapa que ya de por sí presentó múltiples exigencias para los competidores.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD