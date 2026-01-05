Clima en Salta: tras una jornada de alivio con baja probabilidades de lluvias, cómo sigue el tiempo

inicia sesión o regístrate.
Después de un fin de año pasado por agua y los primeros días de enero sin variaciones, este lunes se presentó con baja probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzó los 23,4°C a las 16, en una jornada de condiciones estables. ¿Cómo seguirá el tiempo en los próximos días?
Pronóstico extendido:
-
Martes: mínima 16°C, máxima 28°C. Cielo parcialmente nublado.
-
Miércoles: mínima 17°C, máxima 28°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde-noche.
-
Jueves: mínima 18°C, máxima 25°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas.
-
Viernes: mínima 17°C, máxima 24°C. Probabilidad de precipitaciones y tormentas.