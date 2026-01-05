Un interesante taller para pensar a través del arte

Métodos para pensar a través del arte, tendrá como prioridad el taller que brindará el artista Andrés Sierra, en el Museo de Arte Contemporáneo (Zuviría 90), todos los miércoles bajo el lema "De Adentro hacia Afuera".

"Motivar a una persona mediante procesos creativos tiene como resultado el crecimiento y la expansión de sus inteligencias. Trabajando y pensando a partir de lenguajes artísticos, generaremos herramientas para la reflexión y el conocimiento, en la búsqueda de nuevos enfoques y percepción", dijo Sierra.

"Propongo encuentros de aprendizaje y entretenimiento destinado a personas con ganas de salir de su molde, a partir de un taller multi disciplinario de experiencias artísticas. Esta propuesta tiene como método transitar por diferentes lenguajes y técnicas, de manera que los participantes puedan encontrar, dentro de este abanico de experimentación, nuevas maneras para canalizar sus inquietudes", agregó.

Los objetivos del taller serán: que los participantes descubran metodologías de pensamiento artístico, aplicables a sus proyectos personales. Estimular el desarrollo intelectual y creativo. Fomentar la incorporación de nuevos lenguajes. Ejercitar las capacidades perceptivo sensoriales. Ejercitar la socialización, para favorecer la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo a través de juegos y ejercicios teórico prácticos de reflexión artística.

Para mayores de 18 años

Está destinado a personas mayores de 18 años, con o sin conocimientos previos, que puedan tener inquietudes artísticas o simplemente estén buscando un espacio para trabajar en sus procesos de pensamiento y creatividad.

Un taller diseñado y programado en módulos + material audiovisual + materiales artísticos necesarios para llevar adelante los procesos de aprendizaje, pensamiento y creación. Al finalizar cada clase los asistentes conservarán sus producciones. Los módulos incluyen las siguientes disciplinas: dibujo, pintura, taller de narrativa, y análisis de obra y juego. Cupo: hasta 20 personas (se ajusta a la capacidad del aula y mesas).

Planificado para todos los miércoles enero y febrero de 2026. Cada clase tendrá una duración de 90 minutos, a partir de las 18.

Andrés Justiniano Sierra es maestro nacional de dibujo, artista visual y hacedor de música. Con mas de veinte exposiciones individuales y otro montón colecvas. Realizo humor gráfico, cuentos infanles y guiones. Tiene publicados como 18 libros, en formatos sico y digitales (estos están liberados en PDF). Ilustró en medios gráficos, editoriales y de la música (Los Huayra, Perro Ciego, Mariana Baraj). Trabaja en gestión cultural desde hace veincinco años.