El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

Leonardo DiCaprio fue reconocido con el premio Desert Palm Achievement Award por su actuación en la película "Una batalla tras otra". La 37° edición de los Premios Internacionales de California marca el inicio de la temporada de premios de Hollywood, reconociendo a algunos de los talentos destacados del año.

El actor destacó la importancia de crear cine en lugar de contenido durante el festival la noche del viernes. "Las películas aún deben experimentarse en una sala de cine. En este momento, esa creencia es más importante que nunca. Las películas originales son más difíciles de hacer y de proteger. Pero el cine sigue importando, no el contenido, sino el cine. Historias hechas por personas para compartirse en una sala oscura, en una experiencia comunitaria", dijo.

DiCaprio aceptó el premio a través de un video. Según Variety, no pudo asistir al festival debido al conflicto político en Venezuela, que provocó la cancelación de varios vuelos desde el Caribe, donde el actor fue visto de vacaciones en Navidad. Sus compañeras de reparto Chase Infiniti y Teyana Taylor recibieron el premio en su nombre.

Su papel en "Marty Supreme" llevó a Timothée Chalamet a alzar el galardón Spotlight Award.

Discursos

La velada estuvo marcada por discursos emotivos que resaltaron la importancia de la unidad entre los artistas y la necesidad de mantener viva la narración original y las salas de cine. Al recibir el Icon Award, el actor Michael B. Jordan alentó a sus colegas: "Las películas que celebramos esta noche nos inspiran a hacer más, a ser mejores, a vernos con mayor claridad y a hacer del mundo un lugar más luminoso. Y tal vez, cuando se enciendan las luces del cine, podamos salir juntos al sol".

Miley Cyrus recibió el premio a la Mejor Contribución Artística por su canción "Dream As One" en "Avatar: Fire and Ash". Y expresó su deseo de que los creadores se enfoquen más en la comunidad y menos en la competencia. "Los números pueden hacer que parezca un deporte, pero el arte va mucho más allá de una tabla de posiciones, porque cada artista puede mostrar su alma de una forma única y cada contribución deja su propia huella en la historia", dijo.

Jane Fonda guio brevemente al público en un ejercicio de respiración antes de entregar el Vanguard Award a Chloe Zhao, Paul Mescal y Jessie Buckley por "Hamnet". Fonda atribuyó la idea a la directora Chloe Zhao, quien solía proponer ejercicios similares antes de las proyecciones de "Hamnet".

En tanto que Guillermo del Toro subió al escenario junto al elenco de "Frankenstein" para recibir el Visionary Award. El director reflexionó sobre la vigencia de la novela de Mary Shelley en un mundo que enfrenta desafíos tecnológicos y divisiones. Para Del Toro, su relevancia implica dos cosas: "Nunca aprendemos, y a veces la única manera de hablar sobre la humanidad es a través de los monstruos".

De este modo comenzó la temporada de premios.