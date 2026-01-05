Faustino Oro fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

Enorme reconocimiento. El argentino de 12 años se consolidó como uno de los mayores prodigios de la disciplina en todo el planeta.El ajedrecista argentino Faustino Oro, con apenas 12 años, se consolidó como uno de los mayores prodigios de su disciplina tras ser distinguido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo en una votación global organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz en Doha, Qatar.

Este reconocimiento, alcanzado mediante una encuesta realizada en YouTube y en la que participaron miles de personas, le otorgó el 43 % de los votos y lo posicionó por encima del turco Yagiz Kaan Erdogmus de 14 años (obtuvo el 36% de las elecciones) y de otras jóvenes promesas internacionales, como el estadounidense Andy Woodward de 15 con el 14% y el ruso Ivan Zemlyanskii también de 15 años con el 7%. El resultado cubre el comienzo de un año en el que Oro no solo sumó premios, sino que también se acerca a la posibilidad histórica de convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos.

Respecto a las otras ternas de las encuestas realizadas por la FIDE, Magnus Carlsen se asentó como el mejor ajedrecista masculino con el 69% de los votos, con los que se impuso sobre Rameshbabu Praggnanandhaa, Vicent Keymer y Fabiano Caruana. La india Divya Deshmukh ganó la votación como la mejor jugadora femenina.

En la recta final del año, Faustino Oro también recibió el reconocimiento como Mejor Deportista Revelación Internacional por el diario español Marca, dentro de la selección anual de “Los 100 del deporte”. El joven maestro internacional superó en la votación, que fue abierta a lectores según Marca, al futbolista Desiré Doué del Paris Saint-Germain (23,87 %) y a la nadadora china Yu Zidi (21,12 %), campeona mundial juvenil en Singapur. Otros candidatos destacados fueron el tenista brasileño João Fonseca y la rusa Mirra Andreeva, pero Oro encabezó la lista al obtener el 27,5 % de los sufragios.

Oro agradeció este premio en sus redes sociales mediante un mensaje publicado por su padre: “Es un honor y una gran responsabilidad seguir llevando al ajedrez como deporte a cada rincón del mundo, motivando y demostrando que, con pasión, dedicación y esfuerzo, los sueños no tienen fronteras”.